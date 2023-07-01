دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع مواجهة العالم لتغير المناخ، لم تعد الرحلات الجوية القصيرة جذابة لكثير من المسافرين. وبدأت ظاهرة flygskam (عار الطيران) في الدول الاسكندنافية بدفع العديد من المسافرين لتقليل اعتمادهم على شركات الطيران.

إلى أن يثبت شخص ما خلاف ذلك، فإن السكك الحديدية عالية السرعة تعتبر البديل الأكثر فعالية للسفر الجوي للرحلات التي تقطع مسافة 700 ميل. فهي تنقل الركاب بين مراكز المدن بسرعة 180 ميلاً في الساعة وما فوق، وتوفر مزيجًا مقنعًا من السرعة والراحة.

إن قدرة السكك الحديدية على نقل أعداد هائلة من الأشخاص بسرعة، تجعلها أكثر كفاءة بكثير من المفاهيم غير المثبتة وذات السعة المنخفضة مثل Hyperloop.

منذ الثمانينيات، استثمرت مئات المليارات من الدولارات لبناء خطوط سكك حديدية جديدة عالية السرعة وذات قدرة استيعابية عالية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، ابتكرتها شركة شينكانسن اليابانية وقطار غران فيتيس (TGV) في فرنسا.

لكن إلى أين يمكنك السفر في أسرع قطارات العالم، عام 2023؟

1: شنغهاي ماغليف، 460 كيلومترًا/ 286 ميلًا في الساعة (الصين)

يعتبر أسرع قطار عام في العالم وفريدًا من نوعه أيضًا، فهو الرابط الوحيد عالميًا الذي يقلّ ركابًا مستخدمًا تقنية الرفع المغناطيسي (Maglev) عوض العجلات الفولاذية التقليدية على القضبان الفولاذية.

يربط مطار بودونغ في شنغهاي بمحطة Longyang Road في وسط المدينة، وتبلغ سرعته التجارية القصوى 460 كيلومترًا في الساعة، كي يقطع مساحة 30 كيلومترًا (19 ميلًا) في سبع دقائق ونصف الدقيقة فقط.

واستنادًا إلى خبرة اكتسبت خلال أكثر من عقد من التشغيل المنتظم، طورت الصين الآن قطارات Maglev الخاصة بها التي تبلغ سرعتها 600 كيلومتر في الساعة (373 ميلًا في الساعة) ولديها خطط طموحة لشبكة من قطارات Maglevs، ضمنًا خط بين شنغهاي وهانغتشو.

2: CR400 "فوشينغ"، 350 كيلومترًا/ 217 ميلًا في الساعة (الصين)

عالم القطارات عالية السرعة. Credit: Chogo/Xinhua/Getty Images

بالإضافة إلى امتلاك الصين لأطول شبكة من الخطوط عالية السرعة في العالم، تمتلك الصين الآن أسرع قطارات مُجَدولة على هذا الكوكب.

تعمل قطارات CR400 "Fuxing" بأقصى سرعة تجارية تبلغ 350 كيلومترًا في الساعة (217 ميلاً في الساعة)، لكنها وصلت بنجاح إلى 420 كيلومترًا في الساعة (260 ميلاً في الساعة) خلال الاختبار.

وستربط هذه القطارات طرق بكين – شنغهاي - هونغ كونغ الرئيسية، وبكين – هاربين.

3: ICE3 330 كيلومترًا في الساعة / 205 ميلًا في الساعة (ألمانيا)

Credit: Philipp von Ditfurth/picture alliance/dpa/Getty Images

تغطي علامة InterCity Express (ICE) الألمانية الشهيرة عالميًا مجموعة كبيرة من القطارات السريعة التي تجوب مجموعة متنوعة من الطرق.

ومع ذلك، فإنّ أسرع عضو في عائلة "White Worm"، قطار ICE3 الذي تبلغ سرعته 330 كيلومترًا في الساعة (205 ميلاً في الساعة)، والذي كان موجودًا منذ عام 1999. وقد تم تصنيع هذه المركبات الأنيقة لقطع مسافة 180 كيلومترًا (110 أميال) من كولونيا إلى فرانكفورت، وتم تقليص أوقات الرحلات بين المدينتين من ساعتين ونصف الساعة إلى 62 دقيقة فقط منذ عام 2002.

يعمل أسطول ICE3 في جميع أنحاء ألمانيا ويتضمن قطارات للطرق الدولية، تربط المدن الألمانية الكبرى بباريس وأمستردام وبروكسل.

4: TGV - 320 كيلومترًا في الساعة / 198.5 ميلًا في الساعة (فرنسا)

قطار فرنسا عالي السرعة TGV. Credit: Thomas Coex/AFP/Getty Images

سجلت فرنسا الرقم القياسي العالمي في السرعة للقطارات التقليدية منذ فترة طويلة، حيث بلغت 574.8 كيلومترًا في الساعة (357 ميلاً في الساعة) في 3 أبريل/ نيسان 2007. بمعدل 150 مترًا في الثانية، أي ضعف الحد الأقصى المعتاد المقرر لـTrain a Grand Vitesse ( TGV)، المعترف بها في جميع أنحاء العالم كشركة رائدة بتكنولوجيا السكك الحديدية عالية السرعة.

وما برحت أول شبكة عالية السرعة في أوروبا وأشهرها وأكثرها نجاحًا، حيث تخدم أبعد من حدود فرنسا. دفعت صناعة السكك الحديدية الفرنسية بشكل تدريجي حدود ما هو ممكن مع القطارات التقليدية منذ الحرب العالمية الثانية، محطمة الأرقام القياسية في عام 1955 (331 كم/ ساعة)، و1981 (380 كم/ ساعة)، و1990 (515.3 كم/ ساعة).

5: JR East E5 - 320 كيلومترًا في الساعة/ 200 ميل في الساعة (اليابان)

قطار شنكانسن في اليابان Credit: Kiyoshi Ota/Bloomberg/Getty Images

قدمت اليابان للعالم مفهوم السكك الحديدية عالية السرعة الجديد في عام 1964، وما زالت رائدة على مستوى العالم، ودفعت بحدود السرعة القصوى والسعة والسلامة على خطوط شينكانسن.

بينما تعمل معظم قطارات شينكانسن حاليًا بحد أقصى قدره 300 كيلومتر في الساعة (186 ميلاً في الساعة)، تعمل E5 "قطارات الرصاصة" التابعة لخطوط السكك الحديدية اليابانية الشرقية (JR East) بسرعة تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة (200 ميل في الساعة) على خط توهوكو شينكانسن، الممتد شمالًا من طوكيو إلى شين أوموري.

6: "البراق" 320 كم/ 198.5 ميل في الساعة (المغرب)

القطار عالي السرعة الوحيد في افريقيا، الذي يسجل سرعة 320 كيلومترًا في الساعة. Credit: Duffour/Andia/Universal Images Group Editorial/Getty Images

افتتح أول خط سكة حديد فائق السرعة في إفريقيا، والوحيد حتى الآن، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كي يربط بين مدينتي طنجة الساحلية والدار البيضاء في المغرب.

أطلق عليه اسم "البراق" تيمنًا بمخلوق أسطوري حمل الأنبياء الإسلاميين. الخدمة هي المرحلة الأولى من الشبكة عالية السرعة التي يبلغ طولها 1500 كيلومتر (930 ميلًا) المخطط لها في البلاد.

فرنسية الصنع ومشتقة من القطارات الكهربائية TGV Euroduplex ذات الطبقتين وتعمل بسرعة تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة (200 ميل في الساعة) على خط جديد مخصص بطول 186 كيلومترًا (116 ميلًا) بين طنجة والقنيطرة.

7: AVE S-103 - 310 كم في الساعة / 193 ميل في الساعة (إسبانيا)

تبلغ سرعته 310 كيلومترات في الساعة. Credit: Oriol Paris/Moment Editorial/Flickr Vision/Getty Images

انضمت إسبانيا إلى النادي عالي السرعة عام 1992 باستخدام تقنية TGV المستوردة من فرنسا. ومنذ ذلك الحين، طورت قطاراتها فائقة السرعة وأنشأت أطول شبكة في أوروبا من خطوط المسافات الطويلة المخصصة، التي تمتد من مدريد إلى إشبيلية، ومالقة، وفالنسيا، وغاليسيا، وبرشلونة.

AVE ، اختصار لـ Alta Velocidad Espana (إسبانيا عالية السرعة) ولكن أيضًا الكلمة الإسبانية للطيور، تعمل عادةً بحد أقصى تجاري يبلغ 310 كيلومترات في الساعة (193 ميلاً في الساعة).

8: KTX 305 كيلومترات في الساعة/ 190 ميلًا في الساعة (كوريا الجنوبية)

مستوحى من قطار فرنسا عالي السرعة، وتبلغ سرعته القصوى 330 كيلومترًا في الساعة. Credit: Ed Jones/AFP/Getty Images

منذ عام 2004، وسعت كوريا الجنوبية بسرعة شبكتها من السكك الحديدية عالية السرعة، متجاوزة الخطوط الكلاسيكية حيث جعلت التضاريس الصعبة أوقات الرحلات بطيئة وغير تنافسية.

بدءًا من طريق سيؤول-بوسان عام 2004، يمكن أن تعمل قطارات KTX بسرعة تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة (205 ميلاً في الساعة)، رغم أن الحد المعتاد هو 305 كيلومترات في الساعة (190 ميلاً في الساعة). قطارات الجيل الأول KTX-I، التي تعتمد على تقنية TGV الفرنسية، قلصت أوقات الرحلات بين سيؤول وبوسان إلى النصف.

9: ترينيتاليا ETR1000 - 300 كم / ساعة / 186 ميل في الساعة (إيطاليا)

قطار ترينيتاليا الإيطالي يسمح له بلوغ سرعة 360 كيلومترًا في الساعة. Credit: Alessandro Rota/Getty Images

تم تقديم قطارات Frecciarossa (Red Arrow) عالية السرعة المذهلة للسكك الحديدية الإيطالية عام 2017، كرد فعل على منافس جديد مملوك للقطاع الخاص.

صممت لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 400 كيلومتر في الساعة (250 ميلاً في الساعة)، وهي ترقى إلى مستوى اسمها من خلال تصميم انسيابي يشبه السهم، وقدرة تبلغ 10،000 حصان وأداء مذهل.

10: سكة حديد الحرمين عالية السرعة، 300 كم في الساعة/ 186 ميلاً في الساعة (المملكة العربية السعودية)

قطار الحرمين السريع في السعودية، يربط بين مدينة مكة المكرّمة والمدينة المنورة بسرعة 300 كيلومتر في الساعة. Credit: Bandar Aldandani/AFP/Getty Images

لا تصدمك الحرارة والعواصف الرملية الخانقة على الفور كبيئة مثالية للقطارات الكهربائية عالية السرعة المتطورة، لكن سكة حديد الحرمين عالية السرعة في المملكة العربية السعودية (HHR) تربط بين مدينتي مكة والمدينة المقدستين بسرعات تصل حد 300 كيلومتر في الساعة (186 ميلًا في الساعة).

باستخدام 35 قطارًا إسبانيًا من طراز Talgo تم تعديله خصيصًا للعمل في الصحراء على درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)، تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 450 كيلومترًا (279 ميلًا) ساعتين فقط.