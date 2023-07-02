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نشر الأحد ، 02 يوليو / تموز 2023

مصور يوثق أجمل "معجزة" طبيعية بالعالم من ارتفاع 3 آلاف قدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشعر العديد من الأشخاص بالسلام والسعادة عند مشاهدة قوس قزح يعانق السماء.. فما بالك إذا كان مزدوجًا ودائريًا بزاوية 360 درجة.

وإذا كنت تقف على الأرض، فلن تكون محظوظًا بما فيه الكفاية لرؤيته كاملًا مثل دون ديلسون، وهو مصور أمريكي، وصاحب موقع "donndelson" الإلكتروني.

وقال ديلسون في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "شهدت أجمل المعجزات الطبيعية في العالم".

وكان ديلسون في جولة بالمروحية فوق جزيرتي ماوي ومولوكاي، عندما تفاجأ بوجود قوس قزح دائري مزدوج، على ارتفاع حوالي 3 آلاف قدم (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

كيف حصل ذلك؟

ويتشكل قوس القزح بشكل دائري، وخاصة أن قطرات مياه الأمطار كروية الشكل. ويجب أن تكون ظروف الطقس، والارتفاع، وزاوية الرؤية النسبية دقيقة تمامًا.

وفي الواقع، لا تستطيع مشاهدته كاملًا سوى من منظور مرتفع، والسبب أن الجزء السفلي من قوس القزح عادةً ما يختفي بواسطة الأفق.

وتحدث أقواس القزح المزدوجة بسبب انعكاس الضوء مرتين داخل قطرة مياه الأمطار ذاتها.

وهذه أول مرة يشهد فيها ديلسون قوس قزح دائري بزاوية 360 درجة، ناهيك عن قوس قزح مزدوج.

وكان المصور مايكل جيلبرت، وهو صديق ديلسون، شاهدًا أيضًا على هذه المعجزة الطبيعية.

وصوّره ديلسون مع قوس القزح الدائري حتى تبقى اللحظة حيّة، ولا تموت في ذاكرة صديقه.

وقال المصور الأمريكي: "تُعتبر واحدة من أكثر اللحظات سحرًا في مسيرتي الفوتوغرافية.. وطبيعتها سريعة الزوال تجعلها أكثر قيّمة للرصد".

وحصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات بعد نشره على حساب ديلسون الشخصي، وإعادة نشره من قبل المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.