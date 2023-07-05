شاهد كيف تناول مغامر قنقذ بحر مليء بالأشواك على شاطئ في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يبدو قنفذ البحر مخيفًا بأشواكه الحادة. ولكن، لا يغرّك شكله، لأن لحمه يُعتبر صالحًا للأكل.

وكان المغامر السوري أحمد هاشم، من بين الأشخاص الفضوليين، خاصة فيما يتعلق بالطبيعة، والحياة المائية، والحيوانات.

وبعد أن أخبره صديقه بإمكانية تناول قنفذ البحر، قرّر هاشم في اليوم التالي زيارة أحد شواطئ مدينة دبي، لاصطياده وتذوق طعمه (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ماذا تعرف عن هذا الكائن البحري؟

وتعيش قنافذ البحر في منطقة المد والجزر حتى عمق 100 قدم، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني لخدمة الحديقة الوطنية الأمريكية.

وعند انخفاض المدّ، تحتمي قنافذ البحر من الأمواج في تجاويف الصخور. وفي أوقات أخرى، تتجول بحثًا عن طعامها المفضل، مثل عشب البحر العملاق، والطحالب الأخرى.

وتحتوي قنافذ البحر على أصداف صلبة مستديرة، تُسمى "الاختبارات"، تغطيها الكثير من الأشواك.

وتُؤدِّي مُلامسة هذه الأشواك أو الدوس عليها إلى إصابة مؤلمة عادةً. وتنكسر الأشواك في الجلد غالبًا، حيث تسبب ألمًا مزمنًا في حال لم تتم إزالتها.

وتساعدها أقدامها الأنبوبية، والتي تبرز من بين أشواكها، على المناورة والتقاط الفريسة. كما أنها تتمتع بفم مركزي، وفكّيين قويين، وأسنان حادّة.

وبداية، حرص هاشم على ارتداء قفازات خاصة لتفادي غرز أشواك قنفذ البحر المؤلمة في جلده. كما يُنصح الأشخاص بوضع نظارات واقية لحماية العينين.

وقال المغامر السوري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كادت أن تدخل شوكة في عيني، بعد أن قمت بفتح صدفة قنفذ البحر بالنصف".

وبالطبع، لا يُعد كل ما بداخل قنفذ البحر صالحًا للأكل. ولكن يمكن للأشخاص تناول الجزء الأصفر أو البرتقالي منه فقط.

وأوضح هاشم، الذي بدأ قناته على "يوتيوب" بشهر سبتمبر/ أيلول في عام 2022، أنه "لذيذ.. لا أعرف ما مذاقه تحديدًا، لكنه لزج جدًا".

ويتكاثر قنفذ البحر في جميع أنحاء العالم، بسبب وجود خلل في التوازن البيئي، إذ تسببت ظاهرة الاحتباس الحراري، بانخفاض عدد الكائنات البحرية التي تتغذى على قنفذ البحر، ما أدى إلى تكاثره بشكل كبير.

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