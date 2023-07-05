لعشاق الطبيعة.. تعرفوا لهذا الملاذ الجبلي الخفي في تركيا

ألاتشاتي.. جوهرة مخفية لم يستكشفها السياح بعد في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال محافظة ريزا، الواقعة على ساحل البحر الأسود، بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لتركيا مع جورجيا، مجهولًة إلى حد كبير للعديد من المسافرين الدوليين.

ومع ذلك، فإن بعض تضاريس الجبال البكر في البلاد تستمر في إبهار عشاق الطبيعة الذين يرغبون في خوض الطريق التي لم تُسلك.

وبعيدًا عن ريزا ذاتها، المدينة الساحلية التي سُميت المحافظة نسبة لها، بقيت الوديان والهضاب في المنطقة، المحاطة بتلال جبلية شاهقة الارتفاع، ريفية إلى حد كبير.

ومع ارتفاع معدلات تساقط الأمطار، أصبحت قرى ريزا الجبلية بمثابة ملاذ للهروب من حرارة الصيف.

تقع مدينة جامليهمشين في محافظة ريزا Credit: tolgaildun/iStock Editorial/Getty Images

وتُعد مدينة جامليهمشين الجزء الأكثر جاذبية في محافظة ريزا، وتقع بيوت الضيافة البسيطة والمقاهي التي يديرها الشباب الذين غادروا المدينة ليعيشوا حياة أكثر بساطة وسط هدوء الطبيعة البكر في قلب هذه المنطقة.

ومن ساحل البحر الأسود، يخترق الطريق المؤدي إلى مدينة جامليهمشين أحد الوديان الجبلية الخضراء على طول نهر فيرتينا الغزير الذي ينحدر على طول الطريق من جبال كاكار.

ويبدو أن الزمن قد توقف في هذا المكان الذي تحيط به المراعي، والوديان، والقرى المرتفعة في جبال الألب.

ولا تزال تربية النحل ورعي الحيوانات من المصادر الرئيسية للدخل.

وفيما يلي، إليك ما يمكن فعله خلال زيارة مدينة جامليهمشين

بني فندق Dudi Konak في أوائل القرن العشرين من قبل عائلة Tarakçıoğlu ، الذين اكتسبوا ثروتهم كخبازين وأصحاب فنادق في روسيا. Credit: Orhan Eskiva

أماكن الإقامة التقليدية

وأصبحت العديد من بيوت البحر الأسود التقليدية في جامليهمشين، والمميزة بواجهات ذات إطار خشبي، بمثابة بيوت ضيافة مملوكة للعائلات، حيث يمكن للمسافرين التعمّق في الثقافة المحلية.

تشتهر بيوت الضيافة في جامليهمشين بوجبات الفطور، بما في ذلك الطبق المحلي mıhlama، وهو مزيج من الجبن الذائب ودقيق الذرة. Credit: serts/E+/Getty Images

ومع عدم وجود خيارات لتناول الطعام في المنطقة، تقع على عاتق المالكين غالبا مسؤولية تكريم ضيوفهم بالوجبات المطبوخة في المنزل، وخصوصًا وجبات الفطور التركية، التي تشمل الطبق المحلي mıhlama، وهو مزيج من الجبن الذائب ودقيق الذرة الذي يقدّم ساخنًا مع الخبز.

وفي فندق "Puli Mini"، وهو عبارة عن بيت تقليدي مصنوع من الخشب وحجر الكستناء المتجدد وسط مدينة جامليهمشين، تطل كل نافذة تقريبًا مباشرة على نهر فيرتينا، حيث يتسلل نسيم الهواء النقي بين الستائر البيضاء البسيطة في غرف النوم الست.

ويقدم مقهى "Puli" أطباقا مبتكرًة محضّرة من مكونات محلية، من ورق العنب المحشي إلى الأنشوجة المخبوزة.

وبعيدًا قليلاً عن المدينة، على سفح الجبل، يطل فندق "Dudi Konak" على مشهد رائع من خلال واجهته الحجرية والخشبية التاريخية، التي تعكس جمالية البحر الأسود التاريخية.

وشُيّد القصر المتهدم في أوائل القرن العشرين من قبل عائلة Tarakçıoğlu، الذين اكتسبوا ثروتهم كخبازين وأصحاب فنادق في روسيا، وقد خضع القصر لعملية تجديد دقيقة ليضم 24 غرفة حديثة تطل على الوادي وما خلفه.

الحياة على ارتفاع شاهق

منازل تركية خشبية تقليدية على هضبة في مدينة جامليهمشين Credit: tolgaildun/iStock Editorial/Getty Images

وفي أعلى الجبل، على بعد حوالي ساعة من جنوب وسط مدينة جامليهمشين، تحتضن قرية ريزا جوهر الحياة المحلية.

وغالبًا ما تكون الطرق غير معبّدة وتتطلب ركوب سيارة دفع رباعي، وتميل المساكن البسيطة إلى أن تكون بيوت قديمة على البحر الأسود مع إطلالات بانورامية من المرتفعات العالية.

ويُعد المكوث على الهضبة لبضعة أيام للتجول عبر المراعي الخضراء والغابات، واستكشاف الزهور البرية، وتنفس عبق الهواء النقي، أثمن جزء من تجربة الزائر.

وفي قرية بوكوت، تمكّن زين وأحمد شيشمان من جعل الزوار يشعرون وكأنهم عائلة لسنوات في بيت الضيافة الجميل الخاص بهما "Plato’da Mola".

وفي مواجهة وادي فيرتينا بكامل مجده، يحتوي منزل القرية التقليدي على ست غرف، حيث يستيقظ الضيوف على رائحة الخبز الطازج وصوت أجراس البقر في الخارج.

وتتمحور وجبات الطعام منزلية الصنع حول حليب الأبقار، والقشدة الطازجة، والجبن، والزبدة، والعسل، والمربى، والبيض، والخبز محلي الصنع.

قلعة جبلية

تعتبر قلعة Zilkale واحدة من أروع المعالم السياحية في ريزا Credit: Thankful Photography/iStock Editorial/Getty Images

وتُعد قلعة "Zilkale" واحدة من أكثر المعالم السياحية إثارة في ريزا، والتي ربما لا ينافسها سوى دير سوميلا بالقرب من طرابزون.

وتظهر قلعة "Zilkale" فجأة وسط الوادي، وتلوح في الأفق قمم جبال كاتشكار المغطاة بالثلوج في الخلفية.

ويُعتقد أن القلعة التي تعود للقرون الوسطى قد شُيدت بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وقد اقترح بعض المؤرخين أنها كانت في الأصل كنيسة أرمنية بناها إمبراطور طرابزون، ثم تحولت إلى قلعة من قبل العثمانيين في القرن التاسع عشر.

وفي الحالتين، تتمتع القلعة الداخلية - التي يمكن الوصول إليها عبر ممر حجري بإطلالات متميزة على الوادي من وراء الجدران.