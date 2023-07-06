شاهد.. سعوديان يصطادان إحدى أخطر الأسماك بالعالم في جدة

تتواجد قرب الشاطئ.. سعوديان يصطادان أشد الأسماك فتكًا ليلًا في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم خطورتها وسمّيتها الشديدة، إلّا أن هذا لم يمنع المغامران السعوديان، خالد النصار ويوسف الفرحان، من اصطياد أحد أخطر الأسماك بالعالم، في مدينة جدّة، بالمملكة العربية السعودية.

وتُعرف باسم سمكة "القُراض"، أو "النُفيخة"، أو سمكة "الأرانب".

ولم يأت اسمها بـ"النُفيخة" عن عبث، لأنها تنتفخ فعلًا عندما تشعر بالخوف (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وينتشر هذا النوع من الأسماك بكثرة في مواسم معينة، وبالقرب من الشاطئ.

وقرّر النصار والفرحان رصد تجربتهما في اصطياد سمكة "النفيخة"، عبر قناتهما على "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Loko Friends".

ما هدفهما؟

ويسعى كلاهما إلى تعريف الناس بأنواع هذه السمكة والتحذير من السباحة بالقُرب منها.

وخرج المغامران في رحلة غوص ليلية بسبب سهولة اصطياد السمكة باليد، حيث يجب التعامل معها بحذر أكثر خلال النهار، إذ قالا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان شكلها غريبًا ومخيفًا في الليل".

وتتواجد أنواع عديدة من سمكة "النفيخة"، والبعض منها سام، وتُعرف هذه السمكة بشوكها الخطير، وبكونها غير صالحة للأكل.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر منصة "فيسبوك"، من تناول أو اصطياد سمكة القراض، بسبب سميتها التي تؤدي إلى الوفاة، موضحة أن هذه السمكة هي الأشد فتكًا بالعالم.

ويحتوي هذا النوع من الأسماك على غدد سامة تحت الجلد، والأحشاء، والنخاع، والكبد، واللحم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى أن السم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي"، وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

وتتواجد سمكة القُراض أو النُفيخة في البحر الأحمر والمحيطات، ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.

وتعيش في قاع البحار، حيث تتغذى على فضلات الأسماك، وأنواع من الطحالب السامة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن أعراض التسمم تبدأ بالظهور خلال مدة تتراوح بين 20 دقيقة وساعة واحدة عندما يتناولها الأشخاص، وقد يتأخر ظهور الأعراض إلى مدة تصل ليومين.

وقد يتسبب سمّها في وفاة الأشخاص خلال فترة تتراوح بين 6 و8 ساعات.

وحرص المغامران السعوديان على اتخاذ إجراءات السلامة بعين الاعتبار، وأبرزها ارتداء قفازات سميكة تفاديًا لوخز شوكها الحاد، والحذر من أسنانها تفاديًا لعضتها.