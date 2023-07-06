عراقي يخوض مغامرة مليئة بالأدرينالين في أحد أنهار تايلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— الحياة أجمل بين جنبات الطبيعة. وربما أفضل طريقة لاستكشافها من خلال الاستمتاع بفرصة التجديف، خاصة إذا تواجدت بالقرب من أحد الأنهار أو البحيرات.

ومن المعروف أن هذه الرياضة تكون عادة في مياه ساكنة ومحمية من الهواء قدر المستطاع. وبالفعل، هكذا بدأت رحلة مدون السفر العراقي، أحمد عبد السلام، عبر نهر طولي تُحيط به أشجار مرتفعة في تايلاند.

لكنها لم تنته بدرجة الهدوء ذاتها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وعلى ضفاف أحد أنهار مدينة شيانغ ماي، ستجد عشرات القوارب التي تتسع لشخصين وثلاثة أشخاص، حيث يختار عبد السلام قاربه لخوض مغامرة مليئة بالأدرينالين.

وقال مدون السفر العراقي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "التيار السريع للمياه والتجديف ما بين الصخور يرفع مستوى التركيز لدى الإنسان.. ويُعتبر أيضًا رياضة ممتازة للقلب، والدورة الدموية، وعضلات الجسم الهيكلية، بشكل عام".

ويمكن أن يُشكّل التيار السريع والتجديف بين الصخور خطرًا على حياة الإنسان. ولكن، رافق عبد السلام أحد المدربين المختصين في رحلة تصل مسافتها إلى حوالي 10 كيلومترات.



واتبع بدوره إرشادات السلامة بحذافيرها، وأوّلها ارتداء خوذة الرأس.

وواجه عبد السلام بعض التحديات عند رصده لمغامرة التجديف بسبب سرعة تيار المياه والصخور الكثيرة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي مدون السفر العراقي، وهو صاحب قناة "Boma Travels" على موقع "يوتيوب".

وعادة ما يزور مدينة شيانغ ماي ملايين السيّاح بشكل سنوي، بحسب ما أوضحه موقع "Tourism Thailand" الإلكتروني الرسمي، حيث تتوفر العديد من الأنشطة.

ما أبرزها؟

تذوق الأطباق المحلية

الاستمتاع بجمال حقول الأرز

مشاهدة زهرة النمر العملاقة في جبل دوي أنج خانج

تسوق منتجات الأعمال الفنية

زيارة أنواع مختلفة من النباتات في حديقة الملكة سيريكيت النباتية ومنتزه راجابرويك الملكي

وتُعتبر تايلاند أول بلد يزوره عبد السلام في جنوب شرق آسيا بسبب جمال طبيعتها واعتدال جوّها خلال الموسم الجاف.

وخلال شهر واحد، زار مدون السفر العراقي العديد من المناطق المختلفة، مثل جزيرة بوكيت والجزر القريبة منها، وشلالات ايروان في كانشانبوري، وشيانغ ماي، والعاصمة بانكوك، وغيرها.

ويُفضّل مدون السفر العراقي زيارة الأماكن الطبيعية بشكل عام، والتي عادة ما تكون بعيدة عن ازدحام المدن، مثل المناطق الجبلية، والصحاري، والشواطئ.