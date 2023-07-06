"غطاء ثلجي".. عُماني يوثّق مشهدًا ساحرًا بصحراء الربع الخالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في نهاية مايو/أيار، وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة، وثّق المصور العُماني، موسى الرزيقي، طبقة ناصعة البياض تبدو كالثلج في صحراء الربع الخالي. ولكن، هل هذا المشهد حقيقي؟

وما وثّقه الزريقي (شاهد الفيديو أعلاه) في الواقع عبارة عن طبقة من الملح في سبخة أم السميم في ولاية عبري، بسلطنة عُمان.

وقال الزريقي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنّها "عبارة عن مكان لتجمّع السيول بعد تساقط الأمطار. وبعد تبخّر الماء، تبقى طبقة الملح ناصعة البياض وكأنّها غطاء ثلجي في الصحراء، وترسم بذلك مشهدًا رائعًا".

وتقع سبخة أم السمبم على الحدود بين سلطنة عُمان والمملكة العربيّة السعوديّة، بحسب ما ذكره موقع وزارة الإعلام العُمانية.

وقام الزريقي يزيارة السبخة الملحية لتوثيقها رُغم ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إذ أكدّ أن "الجو كان لا يُطاق"، لافتًا إلى أنه زار السبخة على أي حال بما أن طبقة الملح ستفقد لونها الأبيض بعد اختلاطها برمال الصحراء.

وأبهر المشهد العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي عند مشاركة المصور ما وثقه عبر الإنترنت.

وأوضح الزريقي: "استغرب المتابعون من السبب وراء تكونّ هذا اللون في الصحراء.. وتلقيت الكثير من الاستفسارات عن المكان، وطبيعة هذا اللون الأبيض".

وبدأ العُماني استكشاف عالم التصوير الفوتوغرافي في عام 2022، كما أنّه يهتم بتوثيق الأشخاص، والطبيعة في البلاد.