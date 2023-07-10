دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت السفارة الأمريكية في السعودية أن بإمكان المواطنين السعوديين المستوفين لشروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم إلى أمريكا دون إجراء مقابلة شخصية.

وقالت السفارة عبر صفحتها على تويتر: "أصبح تجديد التأشيرة أسهل الآن مع برنامج الإعفاء من المقابلة! يمكن للمواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية".

وتابعت السفارة بالقول: "إذا كنتم غير مؤهلين لبرنامج الاعفاء من المقابلة، يمكنكم التقديم عبر الإنترنت!".

وأضافت: "تم تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد لإجراء مقابلة التأشيرة إلى النصف".

وختمت السفارة بالقول: "يا هلا فيكم بأمريكا!".

وأعادت السفارة نشر تغريدة سابقة تتضمن فيديو يحمل معلومات عن التقديم على تأشيرة إلى أمريكا للسعوديين خلال موسم الصيف في إطار تشجيع السياحة في أمريكا.