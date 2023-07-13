في مشاهد آسرّة.. هكذا يبدو "الطريق إلى الجنة" من سماء الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت بـ"الطريق إلى الجنة"؟ إنه بالفعل اسم على مسمى، وستضيفه حتمًا إلى قائمة الوجهات التي ترغب بزيارتها في حياتك (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وفي الهند، سوف تستمتع بتجربة ساحرة وخيالية عند القيادة على طريق "دولافيرا" السريع، وفقًا لما ذكره حساب "Incredible India" الرسمي، بتغريدة عبر منصة "تويتر".

وستشهد مستنقعات "ران أف كوتش" الآسرّة أينما وجّهت نظرك، بحيث تعكس مناظر خلابة للمياه النقية الصافية، وأحواض الملح المتلألئة، والسماء الزرقاء اللامحدودة.

ولم يستطع المصور الهندي، تانفير ديساي، أن يمرّ عبر هذا الطريق مرور الكرام فقط. ولكن، قرر رصده بعدسة كاميرته من السماء.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "المياه المالحة البيضاء على جانبي الطريق تجعله فريدًا من نوعه.. إنها نقيّة وجميلة ونظيفة جدًا".

وعند القيادة على هذا الطريق الطولي، قد لا تحتاج إلى الضغط على مكابح السيارة.

وربما من هنا جاءت تسميته أيضًا بـ"اللانهاية"، حيث يمتد لمسافة 30 كيلومترًا.

وأوضح ديساي أنك تستطيع توفير الوقت عند السفر عبره بين مدينتي بهوج ودولافيرا في الهند.

وهناك العديد من المعالم السياحية التي سوف تشاهدها على طول الطريق. لذلك، لن تشعر بالملل أبدًا.

وبحسب ما ذكره موقع "Indian Panorama" الإلكتروني، يُعتبر الموقع الأثري لحضارة وادي السند هارابا في دولافيرا من بين المعالم التي لا يمكن تفويتها.

واستخدم ديساي الطائرة من دون طيّار لرصد الطريق من السماء.

وحازت هذه المشاهد على إعجاب العديد من متابعي المصور الهندي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كان حقيقة.

وتشجّع آخرون لخوض التجربة بأنفسهم والقيادة على هذا الطريق الطولي.