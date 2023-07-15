البق: ما يحتاج المسافرون لمعرفته عنه كي يحموا أنفسهم هذا الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانى كثر في الولايات الأمريكية من البق خلال فصل الشتاء.. لكن هل يستمر هذا الأمر خلال فصل الصيف، وهل سيسوء الوضع مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة؟

في هذا الشأن قال البروفسور مايكل ف. بوتر، الأستاذ الفخري بقسم علم الحشرات في جامعة كنتاكي إنّه "من الصعب التنبؤ بهذه الأمور، لكن سيناريو مستويات السفر القياسية، والنقص بعدد الموظفين في صناعة الضيافة مثير للقلق لجهة ما يتعلق ببق الفراش".

وأضاف بوتر أنّه في حين أن تفشي بق الفراش قد يحدث في مختلف أنواع السكن، فإن الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى تمثّل بقعة انتشار رئيسية.

وأوضح أن "مشكلة النقص بعدد الموظفين مقلقة لأن أفضل طريقة للفنادق للحد من تصاعد انتشار هذه الحشرة داخل فنادقهم هو البقاء يقظين، وإجراء تفتيش منتظم للغرف.. من قبل عمال النظافة الذين يحتاجون إلى التدريب والتعليم لاكتشاف وجود الحشرة في مراحل انتشارها الأولى".

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هل من المفيد السؤال عن حالة بق الفراش في الفندق أو المنزل الذي تستأجره لدى تسجيل الوصول أو الحجز؟

أجاب بوتر أنه يعتقد أنّ "الشخص عند مكتب الاستقبال لن يكون مجهزًا للإجابة على هذا السؤال".

نصائح وقائية لغرف الفندق

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يقترح بوتر على المسافر قبل تفريغ الأمتعة في غرفة الفندق، القيام بفحص سريع للسرير، من خلال سحب الملاءات والبطانيات من المرتبة والنظر حول طبقاتها، خصوصًا منطقة الرأس، بحثًا عن بق الفراش نفسه أو علامات تشير إليها. وافحص شقوق المرتبة أيضًا.

ولفت بوتر إلى أنّ هذا الفحص السريع لن يكشف عن كل مكان يمكن أن يختبئ فيه بق الفراش، لكنّه يمنحك أفضل فكرة لاكتشاف المشكلة بأقل جهد.

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أمر غاية في الأهمية يجب تجنبه: لا تضع حقيبتك على الأرض في الزاوية. لماذا؟ أوضح بوتر أن هذه أفضل فرصة لإعادة بق الفراش إلى المنزل. عوض ذلك، ضعها على سطح مرتفع مثل الجزء العلوي من خزانة الملابس أو رف الأمتعة. إذا كان هناك سريران في الغرفة، فلا تضع حقيبتك على السرير الآخر.

وتقدم جمعية الفنادق والسكن الأمريكية بعض النصائح الإضافية:

تحقق من المسند اللوحي الأمامي جيدًا (من الصعب التحقق منه بسهولة)، ومن الأرائك، والكراسي.

إذا رأيت أي علامات للبق على الفراش، أخبر الإدارة على الفور. واطلب غرفة أخرى، يستحسن ألا تكون بجوار الغرفة الأولى. إذا لم تكن راضيًا، فانتقل إلى مكان آخر تمامًا إن أمكن.

إذا كنت قد عثرت على بق الفراش، ففكر بوضع كيس قمامة بلاستيكي أو غطاء واقي حول حقيبتك.

هذه علامات تفشي البق

لفتت وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أنّ الحشرات الأخرى مثل خنافس السجاد، يمكن بسهولة الخلط بينها وبين البق. لذلك من الجيد تثقيف نفسك قبل إجرء الفحص. ويحتمل أن يتضمن ذلك النظر إلى صور مقربة.

عادة ما يكون حجم بق الفراش البالغ مماثل لحجم ذرة التفاح (بين 5 و7 ملليمترات أو 3/16 إلى 1/4 بوصة طويلة). إنها طويلة وبنية اللون، ولها جسم مسطح بيضاوي الشكل إذا لم تتغذى في الآونة الأخيرة. وهي شبيهة بالبالون، ولونها بني محمر وأكثر استطالة إذا تغذت.

عادة ما تكون حشرات بق الفراش اليافعة أصغر حجمًا وشفافة أو لونها أصفر مبيض. إذا لم تتغذى في الآونة الأخيرة، يمكن أن تكون الحشرة غير مرئية للعين المجردة تقريبًا. بيض بق الفراش بحجم رأس الدبوس واللؤلؤ الأبيض.

قد لا ترى الحشرات نفسها بل علاماتها الواضحة، التي قد تشمل:

ظهور بقع صدئة أو ضاربة إلى الحمرة على الملاءات أو المراتب (تحدث عند سحقها).

بقع داكنة تضاهي حجم نقاط في قائمة. هذه البقع هي براز بق الفراش بعدما تغذت على الدم.

البيض وقشر البيض وهي صغيرة جدًا.

الهياكل الخارجية للبق التي تتساقط عند طرحها.

رائحة عفن إذا كان التفشي كبيرًا.

بق الفراش أكثر من مشكلة سرير وفندق

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قال بوتر إن المدارس، والمكتبات، والمباني السكنية، ودور السينما، والمستشفيات، ومباني المكاتب، وسيارات الأجرة، والحافلات، والقطارات، والمهاجع، واتحادات الطلاب في الكليات، قد تستضيف البق. وأشار أيضًا إلى أنه من غير العملي ببساطة التحقق من كل ذلك، ويُحذّر من الشعور بالرعب بسبب ذلك.

لكن لدى بوتر نصيحة في حال واجهت بق الفراش في فندق أو في Airbnb: "إنه لأمر سيئ بما يكفي إذا تعرضت للدغة في فندق لكن ما لا تريد فعله حقًا هو إحضار هذه الأشياء معك إلى المنزل".

ونصح بإخراج كل شيء من الحقيبة ووضعه في أكياس قمامة. وغسل الملابس ثم تجفيفها لفترة طويلة، لأن حرارة مجفف الملابس تقتلها.

وبقدر ما تتنقل سترافقك موجات الحر هذا الصيف. ولفت بوتر إلى أن ما عليك فعلع تخفيف ضغط الأمتعة، ووضعها في سيارتك، وإيقافها في الهواء الطلق، وسوف تقتل الحرارة بق الفراش في ساعة. إذا لم تتمكن من الالتفاف حول 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) في سيارتك، فما عليك سوى التخلص من حقيبتك إذا كنت قلقًا. هذا أقل تكلفة بكثير من القضاء على بق الفراش في منزلك.

القضايا الطبية والرفاهية

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وتزودك المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بخبر سار، مفاده أنّ بق الفراش يتغذّى منك، لكنه لا ينشر أي أمراض.

غير أنّ الحكة الناتجة عن اللدغات قد تتسبّب بقلة النوم، والتهابات جلدية ثانوية إذا حككت ​​كثيرًا وبقوة. وقد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسّسي خطير.

تضع كليفلاند كلينك خطة نموذجية للعلاج:

اغسل اللدغات بلطف بالماء والصابون.

استخدم كريم أو غسول مضاد للحكة (ابحث عن هيدروكورتيزون 1٪) على بشرتك.

كرر ذلك مرة أو اثنتين في اليوم حتى تختفي الحكة.

إذا كانت الحكة شديدة، عليك بالتواصل مع مقدم الرعاية الصحية عن مرهم ستيرويد أقوى، أو دواء مضاد للهستامين متاح من دون وصفة طبية أو بوصفة طبية.