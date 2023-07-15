دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - تتسبّب الطائرات الخاصة بانبعاث ما لا يقل عن 10 أضعاف الملوثات المنبثة عن الطائرات التجارية لكل راكب، ما يساهم بشكل غير متكافئ في الأثر المناخي لقطاع الطيران، وفقًا لتقرير نُشر في مايو/ أيار 2023.

إلى ذلك، رحلة من كل ست رحلات تديرها إدارة الطيران الفيدرالية هي رحلات خاصة تقريبًا، فإن القطاع يساهم بنسبة 2٪ فقط من الضرائب التي تمول الوكالة بشكل أساسي.

وسط هذه المخاوف، قرّر مالك طائرة خاصة تقليص حجم هذه الانبعاثات. وسيتخلى ستيفن برينس، نائب رئيس مجموعة المليونيريين الوطنيين التي تضم أمريكيين أثرياء يضغطون من أجل وضع ضرائب أعلى أدرجت أيضًا في التقرير، يتخلى عن طائرته Cessna 650 Citation III.

ويملك برينس طائرة نفاثة متوسطة الحجم وطويلة المدى للشركات، تتسع لنحو تسعة ركاب، بعدما علم مقدار مساهمة الطيران الخاص بكثافة الكربون مقارنة مع الطيران التجاري.

وقال لـCNN: "لقد أدهشتني حقيقة أنني من خلال حب السفر الجوي الخاص، كنت على استعداد لتجاهل ما كنت أرتكب من جريمة مروعة على البيئة والأجيال المقبلة". وتابع "يجب أن أتغير. أنا فقط لا أستطيع الاستمرار بالقيام بذلك".

طريق العودة الطويل التجاري

يتخلى ستيفن برينس عن طائرته Cessna 650 Citation III من أجل البيئة. Credit: Courtesy Patriotic Millionaires

امتلك برنس نحو ست طائرات خاصة قبل طائرة Citation III، الأكبر والأغلى من حيث التشغيل التي يمتلكها، إذ تتراوح تكاليف التشغيل وحدها بين 275000 و 300000 دولار في السنة. وأوضح أن الطيران الخاص جيد جدًا، ويصبح إدمانًا.

ولفت إلى أنه"أفضل طريقة للسفر على الإطلاق. لكنني سأتخلى عنه. سأعود للتو إلى السفر بالطائرة التجارية، بقدر ما أمقت آلية ذلك بعدما سافرت بشكل خاص خلال السنوات الست أو السبع الماضية. فمن إدراة أمن النقل، وطوابير طويلة ، ورحلات طيران ملغاة، وأمتعة مفقودة، أمقت كل ما يرافق هذا النوع من الطيران. وعندما تسافر في الدرجة الأولى، فهي ليست رخيصة أيضًا. لكنني اتخذت قراري مجددًا في مارس/ آذار من هذا العام. وأنا متمسك به، سأبيعها، سأتخلص منه بسرعة".

تبلغ قيمة Cessna حاليًا حوالي مليون دولار وفي السوق الحالية يجب أن تجد مشتر بسرعة كبيرة.

هناك مشكلة واحدة فقط. قد يتخلى برينس ، وهو رائد أعمال في صناعة بطاقات الهدايا والمدفوعات، عن طائرته، لكنه لن يتخلى عن السفر الجوي الخاص تمامًا.

Credit: Joan Valls/NurPhoto/Shutterstock

يقول: "لدي صديق سيسمح لي باستئجار طائرته الأصغر"، "إنه توربو مزدوج، يحرق حوالي ربع كمية وقود سيسنا، وسأستخدمها مرتين أو ثلاث مرات في السنة للذهاب إلى محمية صيد الدراج في الركن الشمالي الغربي من نبراسكا".

وأضاف أنه سيستمر بإقناع أصحاب الملايين الآخرين بالتخلي عن طائراتهم.

ومع ذلك ، يعتقد برينس أن الأثرياء في الولايات المتحدة يجب أن يدفعوا المزيد من الضرائب. وقال: "أعتقد أننا جميعًا في المجتمع الأمريكي لا ندفع ما يتوجب علينا".

وأوضح "لا أحد يريد دفع الضرائب وقد توصلوا إلى كل هذه التفسيرات والأسباب، لكن السبب الحقيقي هو أنهم جشعون. وانا ايضا! نحن جميعا. لكننا جميعًا بحاجة لأن نصبح عضوًا في مجتمع ’نحن‘، وليس مجتمع ’أنا‘. إذا لم نكن مهتمين بالصالح العام للبشرية جمعاء، فنحن نعيش مع مجموعة سيئة من المبادئ".

دفع التكلفة الحقيقية

Credit: George Rose/Getty Images

إنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. تماشياً مع أفكار برنس ، دعا تقرير معهد دراسات السياسة إلى فرض ضرائب أعلى على كل من مبيعات الطائرات الخاصة والوقود.

يوصي المؤلفون بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 10٪ على الطائرات المستعملة و5٪ على الجديدة. كما يطالبون بمضاعفة ضريبة وقود الطائرات الفيدرالية من 0.219 دولارًا للغالون إلى 0.438 دولارًا للغالون لمستخدمي الطائرات الخاصة الأكثر تكرارًا.

على سبيل المثال، أشار التقرير إلى أن إيلون ماسك أحد أكثر مستخدمي الطائرات الخاصة نشاطًا في الولايات المتحدة، سيدفع 3.94 مليون دولار إضافية كضرائب في ظل هذه الشروط المقترحة.

يحسب مؤلفو التقرير أنه اشترى طائرة جديدة، وقام بـ171 رحلة (تقريبًا واحدة كل يومين)، واستهلك أكثر من 220.000 غالون من وقود الطائرات، وتسبب بـ2100 طن من انبعاثات الكربون في عام 2022، و132 ضعفًا للانبعاثات الأمريكية العادية.

وقال تشاك كولينز، أحد مؤلفي التقرير، لـCNN: "الطائرات الخاصة هي انعكاس لتزايد عدم المساواة وتركيز الثروة والسلطة في أيدي عدد قليل جدًا".

من منظور بيئي، نحتاج إلى إزالة الكربون من قطاع الطيران. وهذا يبدو كأنه نقطة انطلاق جيدة للغاية. إنه أحد أعظم مصادر انبعاث الكربون، لكنه في الحقيقة عدد قليل جدًا من الأشخاص. يجب أن نفرض ضرائب عالية جدًا، وضرائب الاستخدام، وضرائب الوقود التي تثبط عزيمة مالكي الطائرات الخاصة".

يضيف كولينز أن بناء البنية التحتية للطيران الخاص يجب أن يتوقف تمامًا، إذ يجب التخلص التدريجي من شكل النقل هذا.

وقد زاد حجم أسطول الطائرات الخاصة العالمية بنسبة 133٪ في العقدين الماضيين، من 9895 طائرة عام 2000 إلى 23133 طائرة منتصف عام 2022، وفقًا للتقرير.

وفي الوقت عينه، في أوروبا، دعت مجموعة من الدول، بينها فرنسا وأيرلندا، صنّاع السياسة الأوروبيين إلى تشديد اللوائح حول الطائرات الخاصة من أجل الحد من استخدامها. في أبريل/ نيسان، أعلن مطار شيفول بأمستردام أنه يفكر بحظر الطائرات الخاصة تمامًا من أراضيه.

وعلّق كولينز: "أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للذهاب".

وخلص إلى أنه"قد يكون من الصعب حظر السفر الجوي الخاص تمامًا، لكن علينا بالتأكيد أن نجعله يدفع تكاليفه البيئية والاجتماعية الحقيقية".