دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خضم التطور السريع والحداثة التي تشهدها إمارة دبي في دولة الإمارات، ليس من المستغرب أن يلقّبها البعض بمدينة المستقبل.

وفي مقطع فيديو أثار إعجاب رواد موقع "إنستغرام"، تخيل صانع المحتوى الألماني يانوش رونكيفيتش ما قد تبدو عليه دبي في عام 2060 (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وإلى جانب ناطحات السحاب الشاهقة، تأتي المركبات الطائرة، والروبوتات، والكلاب الآلية، بمنظور يتخيلّ دبي كوجهة مذهلة في عام 2060، لاستكشاف المستقبل بكل احتمالاته.

وحقق مقطع الفيديو مشاهدات تجاوزت الـ9 ملايين مشاهدة منذ نشره الشهر الماضي، وحصد أكثر من 550 ألف إعجاب حتى وقت كتابة التقرير.

وأوضح رونكيفيتش لموقع CNN بالعربية أنه اختار تخيل المدينة الإماراتية في عام 2060 حتى يقرّب المشاهد من صورة ليست بعيدة المنال، يمكن أن تتحق بعد 40 عامًا.

وعن سبب اختياره موقع وسط مدينة دبي، شرح رونكيفيتش أنه أراد مكانًا يتمتع بحركة مرورية كثيفة، وتكثر فيه ناطحات السحاب ذات التصاميم العصرية في الخلفية.

وبالطبع، كان على رونكيفيتش أن يُدرج متحف المستقبل في المشهد، إذ يُعد بمثابة "قطعة معمارية تفوق بسنوات ضوئية أي شيء شهدته دبي والعالم من قبل" بحسب ما أشار إليه.

وفي مقطع الفيديو الذي أنتجه، حرص رونكيفيتش على الإفراط في استخدام التكنولوجيا عمدًا حتى يخلق نقاشًا محتدما وتفاعلا بين المشاهدين، الذين انقسموا بين متطلعين إلى هذا المشهد، ورافضين لفكرته.

ويتمتع رونكيفيتش بخبرة في استخدام برامج التعديل، وقد استغرق منه إنشاء هذا الفيديو مدة أسبوع تقريبًا، حسبما ذكره.

وقد أنشأ رونكيفيتش غالبية مقاطع الفيديو على حسابه في "إنستغرام" خلال أوقات فراغه، وفقا لما ذكره.

وقال رونكيفيتش إنه "كانت هناك ردود فعل متباينة، وبينما تظهر غالبية التعليقات أن الناس يشعرون بالقلق من أن تحلّ الروبوتات محل البشر، يشعر الكثيرون بالفضول بشأن ما في الفيديو".