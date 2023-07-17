صاحب أكبر دماغ على الكوكب.. لحظات مثيرة للقاء سعودي بحوت العنبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تجرؤ على الغوص إلى جانب أكبر الحيتان في العالم؟

وصادف المغامر السعودي يزيد الدريني حيتان العنبر خلال خوضه أول تجربة غوص له في المحيط الهندي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أوضح الدريني أنه كان برحلة استكشاف في موريشيوس، حين صادف حيتان العنبر.

وقال: "أردت إثبات حقيقة أن هذا النوع من الكائنات البحرية مسالم، ولا يهاجم البشر".

ووضف المغامر السعودي منظر أسماك حوت العنبر عن قرب بأنه أشبه بالحلم، مشيرًا إلى أن الغوص بالقرب من كائن بهذا الحجم والقوة بمثابة أمر لا يُصدّق (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وسرعان ما ظهرت أمام الدريني عائلة كاملة من حيتان العنبر، أي ذكر وأنثى وصغيرهما.

وأشار الدريني إلى أنها كانت تجربة فريدة من نوعها، تخللتها مشاعر الرهبة والإثارة.

ووفقًا لما ذكره موقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فإن حيتان العنبر مدرجة على أنّها نوع مهدّد بالانقراض.

وتتخذ حيتان العنبر اسمها نسبة لمادة شمعية تُسمى "العنبرية"، وهي نوع من الشحوم الحيوانية تُستخرج من تجاويف رأس حيتان العنبر، وتساعدها على تركيز الصوت.

ورغم أنها ليست من أكبر أنواع الحيتان، إلا أن حيتان العنبر تتمتع بأكبر دماغ على هذا الكوكب، ويمكنها أن تغوص أعمق من أي كائن بحري آخر تقريبًا، وفقا لما أشار إليه موقع الوكالة الدولية لصيد الحيتان.

وكما هو متوقع، خلال توثيقه لهذا اللقاء المثير، واجه الدريني عددا من التحديات مثل هبوب الرياح، والأمواج المتلاطمة في المحيط الهندي.

وتمكنّ الدريني من السيطرة على مخاوفه عبر الغوص بموقع يتمتع بعمق سحيق مثل المحيط الهندي، وكذلك الغوص إلى جانب أحد أكبر الكائنات على الكوكب.

وحصدت مقاطع الفيديو التي شاركها المغامر السعودي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي على تفاعل واسع النطاق، لافتًا إلى تلقّيه العديد من التعليقات حول كيفية عدم مهاجمته من قبل الحيتان.

وأكدّ الدريني: "تلك كانت الغاية من توثيق تجربتي، أي تعريف الأشخاص بأن حيتان العنبر مسالمة، ولا تبادر بالهجوم إلا إذا شعرت بالخطر".