لحظات تخطف الأنفاس.. امرأة تنام على "فراش" من أسماك القرش بالمالديف

شاهد امرأة تنام على "فراش" من أسماك القرش بالمالديف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "تجربة تخطف الأنفاس" هذا ما قالته الغواصة السورية، شهد لابيل، عن مغامرة السباحة مع أسماك القرش في جزر المالديف (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وجمعت لابيل بين اثنين من هواياتها المفضلة، أي اليوغا والغوص الحرّ.

ونشرت مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستغرام"، تظهر فيه وكأنها نائمة على "فراش" من أسماك القرش الحاضنة، بالقرب من إحدى الجزر المحلية.

وشعرت الغوّاصة السورية بحماس شديد وسط أعداد كبيرة من أسماك القرش، التي تسبح من حولها، في كل مكان.

ووجدت نوعًا من التأمل وراحة البال في مثل هذه التجربة الساحرة.

وتُعرف أسماك القرش الحاضنة بكونها جميلة وخجولة. ومع ذلك، من الضروري عدم لمسها أو إيذائها في بيئتها.

وقالت لابيل في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُلهمني المحيط، ويجعلني أستسلم لتدفق الحياة وعجائبها بينما أشعر بالارتباط الشديد بنفسي".

وتتميز جزر المالديف بمياهها الكريستالية وتجاربها الساحرة. إذ يمكن للمرء الغوص مع أسماك القرش، والراي اللاسع، والدلافين في يوم واحد.

وتتمتع جزر المالديف أيضًا بتنوع بيولوجي غني، لا سيما داخل الشعاب المرجانية، ما يجعلها واحدة من أكثر النظم البيئية البحرية تنوعًا في العالم.

وتلعب النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية دورًا رئيسيًا في تمكين المستوطنات البشرية في جزر المالديف من خلال تنظيم المناخ، وتخفيف العواصف، وحماية السواحل.