موجة حارة تضرب أشهر الوجهات السياحية..هذا ما يحتاج السياح إلى معرفته

موجة الحر تواصل اجتياح أوروبا وقلق من تأثيرها على السياح في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبّبت درجات الحرارة الحارقة التي حطمت الأرقام القياسية، بفوضى في بعض وجهات السياحة الأكثر شهرة في العالم.

فهل حان الوقت لإعادة التفكير في خطط السفر؟ وهل هناك طرق للتأقلم مع الحرارة؟

وفيما يلي بعض الإجابات على العديد من الأسئلة الرئيسية التي قد يطرحها المسافرون عندما يحتمل أن تؤثر ظروف الطقس الصعبة على عطلتهم.

ما هي المناطق المتضررة؟

وتأثر عدد من الوجهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وفي الولايات المتحدة، وصلت درجات الحرارة في وادي الموت، الذي يمتد على طول جزء من حدود وسط ولايتي كاليفورنيا ونيفادا والمعروف باسم "أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض"، إلى 53.3 درجة مئوية، يوم الأحد، وفقًا لما ذكرته خدمة الطقس الوطنية.

وواجه المسافرون في ولايتي تكساس وفلوريدا أيضًا طقسًا حارًا بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.

وفي أوروبا، تم إصدار تحذيرات صحية من قبل المسؤولين في دول مثل إيطاليا، وفرنسا، بسبب الطقس القاسي.

وأصدرت وزارة الصحة الإيطالية تنبيهات حول الطقس تُشير إلى وجود تهديد صحي محتمل لأولئك المعرضين للحرارة، في 23 مدينة بالحد الأدنى، حيث وصلت درجات الحرارة الثلاثاء إلى 44 درجة مئوية في سردينيا، و40 درجة مئوية في روما.

وتعرّض عدد من السياح للإغماء بسبب ضربة شمس، بينهم مواطن بريطاني فقد وعيه بالقرب من الكولوسيوم الروماني القديم، الثلاثاء.

واشتدت الحرارة أيضًا في إسبانيا، حيث تم إصدار تحذيرًا شديدًا في وجهة العطلات الشهيرة، مايوركا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

واشتعلت حرائق الغابات في مدينة لا بالما الواقعة في جزر الكناري، ما أدى إلى إجلاء ما يصل إلى 4 آلاف شخص من منازلهم.

وفي الأسبوع الماضي، طالبت وزارة الثقافة اليونانية بإغلاق الأكروبوليس في أثينا من منتصف النهار بالتوقيت المحلي حتى الساعة 5 مساءً. نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، واقترحت السلطات أن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع.

وسجلت الصين أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق يوم الأحد، حيث أدى الطقس القاسي إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 52 درجة مئوية، في مقاطعة شينجيانغ الشمالية الغربية.

إلى أي مدى يعد الوضع سيئا؟

وتم تحطيم سجلات درجات الحرارة العالمية القياسية باستمرار خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، ويبدو من المرجح أن يستمر هذا مع اشتداد الحرارة في العديد من البلدان حول العالم.

ووفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، شهد شهر يونيو/ حزيران الماضي أعلى متوسط درجات حرارة عالمية على الإطلاق، واستمر ذلك خلال شهر يوليو/ تموز الجاري.

هل من الآمن السفر إلى منطقة الموجات الحارة؟

وإذا كنت تخطط لزيارة إحدى الوجهات المتأثرة، سواء للترفيه أو العمل، فمن غير المرجح أن تتمكن من الالتزام بخطط السفر الأصلية.

وفي المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة جدًا، قد يجد المسافرون صعوبة في مشاهدة المعالم السياحية بالسرعة المعتادة، وقد يحتاجون إلى تعديل الخطط أو التخلّي عنها.

ويُعد هذا مهما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو ضمن الفئات عالية المخاطر، مثل كبار السن والأطفال الصغار.

ويمكن لأي شخص يزور منطقة معرضة لخطر الفيضانات، أو حرائق الغابات، أو الأعاصير أن يجد وجهات سياحية مغلقة. ومن المهم أن تولي اهتمامًا وثيقًا لنصائح السلامة الحكومية المحلية، وأن تراعي التوصيات.

وبينما أن العديد من الإجازات ستكون ممكنة طالما يتم اتباع النصائح واتخاذ والاحتياطات، فقد يُستحسن في ظروف معينة إلغاء رحلاتك أو إعادة جدولتها.

كيف يمكن التعامل مع الحرارة؟