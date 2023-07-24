لحظة طريفة لعراك بين سمكتين بمياه خليج العقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثيرًا ما تصادف الغواصة المحترفة والمصورة تحت الماء، كاثرين هولزر، مشاهد مثيرة للإعجاب خلال استكشافها مياه خليج العقبة بالأردن، وأحيانًا قد تكون هذه المشاهد مضحكة إلى حد كبير.

وموخرًا، رصدت عدسة هولزر مشهدًا لـ"عراك" طريف بين سمكتين، واحدة كبيرة الحجم والأخرى صغيرة الحجم، على الطعام (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وفي مقطع الفيديو الذي شاركته هولزر عبر حسابها على "انستغرام"، تظهر سمكة الراس مكنسية الذيل (السمكة الصغيرة) وهي تحاول تناول قطعة من "البرنقيل"، وهو محار يعيش في المياه المالحة، ويبدو أنه كان ملتصقًا على دعامة رصيف الميناء، ثم تتبعها خلسة سمكة الينفوخ، التي تقوم بدفع الأولى حتى تتناول البرنقيل.

ويُظهر الفيديو بعد ذلك محاولة السمكة مكنسية الذيل استغلال بقايا الطعام التي تخرج من فم سمكة الينفوخ لتتناولها، ولكن الأخيرة لا تترك الكثير للسمكة الصغيرة، التي تبدو في نهاية الفيديو وكأنها "حانقة" على السمكة "المتنمرة" التي تكبرها حجما.

وأوضحت هولزر، وهي مرشدة غوص لدى مركز Deep Blue Dive Center في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أنها تقوم بالغوص بين الشعاب المرجانية بحثا عن فرص لتوثيق الصور ومقاطع الفيديو للحياة البحرية في مياه العقبة، بهدف مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتتذكر هولزر مشهد العراك بين السمكتين قائلة: "استمتع حقا بمشاهدة سلوك الكائنات البحرية، وفي هذا المشهد تحديدا كنت أضحك أثناء مشاهدة المعركة على الطعام بين هاتين السمكتين".

وأِشارت هولزر إلى الشكل الفريد الذي تتمتع به سمكة الينفوخ، وهي من أنواع الأسماك المنتفخة، وتُعرف محليًّا باسم الهضروم، وهي أسماك تقوم بنفخ أجسادها كوسيلة دفاعية عند تعرضها للخطر، موضحة أن سمكة الينفوخ لديها 4 أسنان أمامية قوية، وتتغذى على البرنقيل الملتصق على أرصفة الميناء، كما تتغذى أيضًا على اللافقاريات القاعية، والإسفنج، والطحالب، وأجزاء الشعاب المرجانية.

ويمكن أن يصل طول هذا النوع من الأسماك إلى 120 سنتيمترًا، وهي من الأسماك السامة، أي أن تناولها مضر وقد يكون قاتلا للبشر.

وتضيف هولزر: "رغم أنها تبدو مسالمة، إلا أن هذا النوع يدافع عن نفسه من الأعداء المحتملين عن طريق ابتلاع الهواء أو الماء وتضخيم نفسه".

ولقي مقطع الفيديو الذي وثقته هولزر تفاعلًا بين متابعيها على "انستغرام"، إذ اعتبر البعض المشهد بين السمكتين مضحكًا للغاية، واستمتعوا بمشاهدة سلوك الكائنات البحرية.