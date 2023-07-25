مغامرة تحبس الأنفاس..إماراتي يرافق أسدًا ولبؤة في جولة بالسنغال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أول ما قد يتبادر إلى الأذهان عند رؤية حيوان مفترس مثل الأسد هو الفرار حتمًا، ولكن قرر رحال إماراتي طواعية خوض جولة بصحبة ملك الغابة في تجربة لا مثيل لها مفعمة بالأدرنالين.

وجاب المغامر والرحال الإماراتي مهند سليمان أكثر من 154 دولة حول العالم، خاض خلالها العديد من التجارب المثيرة، ولكن تجربة المشي مع الأسود في السنغال كانت إحدى أصعب المغامرات التي خاضها حتى الآن وأكثرها إثارة.

وقال سليمان لموقع CNN بالعربية إن شغفه بالاستكشاف وروح المغامرة لديه دفعاه لخوض هذه التجربة المحفوفة بالمخاطر، في جنوب السنغال، وتحديدًا في محمية Fathala للحياة البرية، على بعد 5 ساعات تقريبا من العاصمة السنغالية داكار، لافتا إلى أن أسود السنغال تعد من أكبر أنواع الأسود وأخطرها.

وتمثلت التجربة في لقاء فريد مع أسد يبلغ وزنه 180 كيلوغرامًا، ولبؤة يبلغ وزنها 160 كيلوغراما، ومرافقتهما في جولة سيرًا على الأقدام وسط الغابة.

ولكن هناك بعض القواعد التي يجب معرفتها قبل هذا اللقاء المهيب، وفقًا لما ذكرته المحمية، والتي تهدف إلى ضمان سلامة الزوار، ومن بينها:

الحد الأدنى للطول يبلغ 150 سنتيمترا بدون استثناءات (عدم حمل الأطفال على الظهر وما إلى ذلك).

لا يُسمح حمل حقائب أو أي أشياء أخرى خلال الجولة.

تأكد من أن ملابسك ليست واسعة أو فضفاضة، وتأكد من ربط أربطة حذائك.

لا يُسمح ارتداء النظارات الشمسية.

لا يُسمح ارتداء ملابس تحمل طبعات حيوانية.

عدم الجري أو القفز أثناء الجولة، حافظ على حركة عادية وهادئة قدر الإمكان.

عدم الانحناء أمام الأسود.

عدم لمس الأسود أو الاقتراب منها بدون تعليمات من مرشدي الجولة.

التحدث بهدوء، وعدم التردّد في طرح الأسئلة.

وينصح سليمان الباحثين عن المغامرة والذين يتمتعون بالجرأة بخوض هذه التجربة.