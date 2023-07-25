دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن لدى المصورة ومدوّنة السفر الأمريكية، باريس فيرا، أي نية للعيش في المملكة العربية السعودية، ولكن منذ أن وطأت قدماها البلاد، شعرت وكأنّها في منزلها.

وقالت فيرا، لموقع CNN بالعربية، إن السبب الأساسي الذي دفعها للذهاب إلى السعودية قبل 6 أعوام كان لزيارة والدتها، والتي كانت تعمل كمعلمة هناك.

وأضافت: "كان ذلك قبل أن تفتح البلاد أبوابها للسياحة، وكانت السعودية مختلفة للغاية عمّا هي عليه اليوم".

فيرا في زيارة لمنطقة عسير Credit: Paris Verra

ورغم أنها قد سافرت إلى العديد من البلدان حول العالم، إلا أنّ فيرا أكدّت أن السعودية "لا تشبه أي وجهة سافرت إليها من قبل"، على حد تعبيرها، إذ وصفتها قائلة إنها "فريدة من نوعها في كل جانب".

الأمان وحسن الضيافة هما سمتان تميّزان السعودية وأهلها، بحسب ما ذكرته فيرا Credit: Paris Verra

وتابعت: "ثمّة شيء بارز فيها بشكل كبير، منذ لحظة دخولك، مثل حسن الضيافة لدى السكان، والشعور العام بالأمن والأمان"، موضحة: "هذا ما جعلني أعود مرةً تلو الأخرى، حتى أصبحت في نهاية المطاف موطنًا لي بشكل رسمي".

أثبتت المملكة العربية السعودية أنها وجهة ترحيبية وآمنة وغنية ثقافيًا، حسبما ذكرته فيرا Credit: Paris Verra

ولم يكن انطباعها الأول عن السعودية يمكن أن يكون أكثر تناقضًا مع الواقع الذي عاشته فعلًا بعد زيارة البلاد، إذ قالت فيرا: "قبل 6 أعوام، عندما دخلت البلاد للمرة الأولى، تخيّلت زيارة مكان لم تتوفر فيه أوجه السياحة، لذلك كل ما عرفته عن السعودية كان من خلال وسائل الإعلام، وتبين لي أنها كانت مختلفة تمامًا عما كنت أتوقعه".

براكين خيبر من بين الوجهات التي تنصح فيرا بزيارتها Credit: Paris Verra

وكمصورة ومدونة سفر، لم تتوقع فيرا أن تستخدم عدستها لتوثيق "الصحراء فقط"، لكنها لفتت إلى أن السعودية كانت "وجهة سياحية وثقافية غنية، تملؤها آفاق لا نهاية لها وعمق لا ينتهي".

صورة لفيرا في وادي الديسة Credit: Paris Verra

وبعدما خاضت العديد من الرحلات داخل البلاد، أصبح لدى المصورة ومدونة السفر الأمريكية قائمة طويلة ومتنوعة من التجارب والوجهات البارزة، والتي تأمل من خلال مشاركتها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشجيع الناس على زيارة السعودية وتجربتها بأنفسهم.

جبل الفيل من أشهر التكوينات الصخرية في العلا Credit: Paris Verra

وذكرت فيرا أن مدينة العلا تُعد من أبرز الوجهات في السعودية، لما تتمتع به من سحر خاص، قائلة: "لقد قمت بزيارتها (العلا) على مرّ السنين، لذا رأيتها على حالها الأصلي قبل أن تصبح من أشهر مناطق الجذب في البلاد".

وثقت فيرا وجهات السعودية وتضاريسها الغنية Credit: Paris Verra

وتستذكر فيرا أحد مواسم الصيف، حين قضت هي ووالدتها 3 ليال للتخييم في العُلا خلال رحلة برية، وكانت خيمتهما تقع مباشرة أمام جبل الفيل الشهير، وهي تجربة تقول إنه يصعب القيام بها الآن.

فيرا تجلس على شرفة أحد بيوت رجال ألمع Credit: Paris Verra

وذكرت المصورة ومدونة السفر الأمريكية تجمّع السكان المحليين في المنطقة مساء، لإشعال نار المخيم وطبخ وجبة العشاء، إذ قالت: "بالطبع قاموا بالترحيب بنا وبأي شخص في المنطقة".

وزارت فيرا كل من جزر فرسان بمحافظة جازان، ووادي الديسة، وموسم حصاد الورد الطائفي، وبراكين خيبر، وشاطئ البحر الأحمر، ومنطقة "نيوم".