احذر رشّ الماء حولها.. ما الذي عليك فعله بحال صادفت سمكة قرش بالمحيط؟

احذر.. شاهد ما يحدث عند رشّ وتناثر الماء حول أسماك القرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ماذا تفعل في حال صادفت سمكة قرش بالمحيط؟

وقد يكون الهرب أحيانًا ليس أفضل وسيلة لحماية نفسك من الخطر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقالت أندريانا فراغولا، وهي غواصة وعالمة أحياء في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، إن أسماك القرش ستندفع نحوك عند تناثر الماء حولها، إذ ستعتقد أنك فريسة مصابة.

وأوضحت فراغولا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "من الأفضل تجنب رشّ الماء حول أسماك القرش حتى لا تنظر إليك كفريسة".

ماذا تفعل إذًا؟

وبداية، يجب أن تلتزم الهدوء، والحفاظ على التواصل البصري ومواجهتها. وقد يكون ذلك كافيًا في ردع سمكة القرش وابتعادها عنك.

وإذا كنت تفعل هذا ولا تزال سمكة القرش تقترب منك، يمكنك استخدام يدّك كحلّ أخير.

وبمجرد اقترابها، يجب أن تمد ذراعك بالكامل وأن تضعها بثبات على الجزء العلوي من رأس سمكة القرش.

وتأكد من الضغط على الجزء العلوي من رأس السمكة، وليس على الجزء الأمامي أو السفلي من الأنف، لأن هذا يمكن أن يتسبب في فتح فك سمكة القرش، وهو أمر لا تود حصوله حتمًا.

وخططت فراغولا جيدًا عند تصويرها هذا العرض التوضيحي في جزيرة أواهو بهاواي.

وأوضحت: "لا أستطيع أبدًا توقع كل ما ستفعله أسماك القرش، لذلك يجب أن أكون على دراية باحتمالية تغير سلوكها بسرعة كبيرة".