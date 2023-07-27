دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ماذا ستفعل إذا صادفت أفعى كوبرا سامة وجها لوجه؟ الفرار من المكان بأقصى سرعة هو ما سيفكر فيه غالبية الأشخاص، ولكن، سافر مغامر إماراتي تحديدا للبحث عن هذه الزواحف القاتلة في بلد السحر والعجائب، أي الهند (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويخوض خليفة المزروعي خلال رحلته إلى الهند تجربة استكشاف الحيوانات التي تستوطن البلاد وعلاقتها بالعالم القديم والديانة الهندوسية، وهي المعتقد الديني السائد في الهند، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

وركز المغامر الإماراتي عدسته في قرية Agumbe، وتحديدا بمركز كالينجا لبيئة الغابات المطيرة، الذي يحتضن العديد من أنواع أفاعي الكوبرا منها الكوبرا الهندية، وكذلك الكوبرا الملك، التي تُعد نادرة وخطيرة.

وأشار المزروعي إلى أنه تعلم بعض الوضعيات والأساليب التي تجعل أفعى الكوبرا ثابتة في مكانها، أي عن طريق التواصل بالعين، ما يجعلها تركز في عين الشخص أمامها، ويترك مجالا للمغامر الإماراتي لتصويرها.

وأراد المزروعي من خلال مشاركة مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي التعريف ونشر التوعية حول أهمية الحياة البرية والفطرية والطبيعة في الهند بهدف الحفاظ عليها والاهتمام بها في كل أنحاء العالم.

وركز المغامر الإماراتي على تصوير الأفاعي، والتي عادة ما يشاهدها تُقتل وتتعرض للأذى على يد البعض في بيئتها.

وقال المزروعي إن "أفاعي الكوبرا الهندية تُعتبر بمثابة عامل مهم في مكافحة الآفات، باعتبارها تتغذى على القوارض في الأراضي الزراعية"، مضيفًا: "أردت أن يرى الناس مدى جمال هذه الأفاعي وأهميتها، وأنها لا تشكل خطرا على الإنسان إلا في حال شعرت بالتهديد".

وبعد أسبوع من البحث، تمكن المزروعي أخيرًا من مشاهدة الكوبرا الهندية.

ويتذكر المغامر الإماراتي تلك اللحظة قائلاً: "كنا نتجول في المحمية بحثا عنها، عندما شاهدناها تعبر الطريق".

وركض المزروعي مسرعًا للحاق بها، حتى رفعت رأسها، وشرع في تصويرها بحذر.

ويصف المغامر الإماراتي الشعور الذي تملكه عند اقترابه من الكوبرا الهندية، موضحًا: "تشعر بأنها تمتلك قوة عظيمة، وكأنها أقوى منك وتسيطر على الوضع".