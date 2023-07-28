ما سبب انتقال العديد من الزوار إلى هذه الجزيرة السرّية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بعض الأحيان، لا يتطلب الأمر سوى زيارة واحدة لإقناع الناس بحزم أمتعتهم والانتقال إلى جزيرة بونير بشكل دائم.

عاشت سوزان ديفيس في شيكاغو طوال حياتها قبل أن تقوم برحلة غوص إلى بونير في العام 1988.

وبعد أربع سنوات فقط، ودّعت ديفيس حياتها بأمريكا، وسافرت إلى بونير، حيث تعمل حاليًا كمرشدة للطيور.

تحتضن بونير أكثر من 20 شاطئًا. Credit: Tourism Corporation Bonaire

وقالت ديفيس، وهي في منتصف الستينيات من عمرها، عن زيارتها الأولى: "لقد وقعت في حب بونير".

وتابعت: "في اليوم الذي حان وقت العودة إلى المنزل، أتذكر أنني جلست على السرير وقلت لنفسي أنني سأعيش هنا يومًا ما".

وهي ليست الوحيدة.

ففي الستينيات، كان عدد سكان بونير أقل بقليل من 6 آلاف شخص. لكن عدد القاطنين ارتفع إلى 15 ألف شخص بحلول العام 2010.

صورة تعكس أول منارة بُنيت في بونير في العام 1837. Credit: Rosie Bell/iStockphoto/Getty Images

أكثر من مجرد وجهة غوص مذهلة

تقع جزيرة بونير، التي تُلفظ "Bone-air"، قبالة ساحل فنزويلا مباشرةً، وهي إحدى جزر ABC الثلاث: أروبا وبونير وكوراساو.

وتبلغ مساحة بونير 111 ميلاً مربعاً، أي 287 كيلومتراً مربعاً، ويمكنك أن تجوبها بالكامل في ثلاث أو أربع ساعات.

وتتركز معظم المنتجعات في عاصمة الجزيرة، كرالينديجك.

وتم تجهيز الغرف في منتجع Delfins الشاطئي بمطابخ صغيرة، حيث يلجأ غالبية الضيوف للإقامة لبضعة أسابيع أو أكثر.

وهناك أيضًا العديد من المنازل التي يمكن استئجارها عبر Airbnb، لقاء أقل من 100 دولار في الليلة الواحدة، للعديد منها.

وفي المطاعم، يتم تسليط الضوء على الصيد المحلي، بما في ذلك التونة، والباراكودا، والماهي ماهي، والسمكة العظمية، وغيرها.

وتحتضن الجزيرة ملاذًا للحمير، ومجموعة لحماية السلاحف البحرية، ومحمية الفلامنغو، ومؤسسة لتجديد الشعاب المرجانية، وأكثر من ذلك.

يحاول المسؤولون تخليص الجزيرة بأكملها من البلاستيك.

وتم حظر العديد من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، مثل أدوات المائدة البلاستيكية، في العام 2022.

تُعرف بونير بكونها موقع غوص شهير. Credit: Tourism Corporation Bonaire

وتعتبر بونير آمنة. وتُشجّع وزارة الخارجية الأمريكية زوارها على ممارسة احتياطاتهم العادية.

ويعد الطقس دافئًا والمدارس العامة ممتازة. وتقدم الجزيرة رعاية صحية مجانية للمقيمين.

وستُلاحظ عدم وجود أي إشارات مرورية، حيث يتجول الماعز وطيور النحام بحرّية.

صورة تعكس جمال عاصمة بونير، كرالينديك، من إحدى السفن السياحية. Credit: Greg Balfour Evans/Alamy Stock Photo

الانتقال إلى الجزيرة

وقررت كيكي ملتم الانتقال إلى بونير، بعد زيارتها الجزيرة لمدة خمسة أيام، في العام 2021.

وتقول ملتم، وهي مدونة سفر في مطلع الثلاثينيات من عمرها: "الناس ودودون للغاية.. ولقد وجدت السلام هنا حقًا.. غيّرتني حياة الجزيرة بطريقة إيجابية".

وإذا كنت تملك جواز سفر هولندي أو أمريكي، فيمكنك البقاء في بونير لمدة ستة أشهر سنويًا من دون تصريح إقامة. ويمكن للعديد من الجنسيات الأخرى الإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون تصريح إقامة.

ويُذكر أنه لا توجد أي قيود على مشتري المنازل الأجانب في بونير.

صورة تعكس طيور النحام في جزيرة بونير. Credit: Tourism Corporation Bonaire

وعندما انتقلت ديفيس إلى الجزيرة لأول مرة، كان هناك نقص في بعض الإمدادات.

وتتذكر سعادتها عندما وجدت الفطر في السوق لأول مرة.

وتعد أسعار معظم الأصناف أغلى مما هي عليه في الولايات المتحدة أو في أوروبا، بسبب تكاليف الشحن ورسوم الاستيراد.

ومع ذلك، تملك بونير سحرًا خاصًا، سيجعلك تشعر بالانجذاب إليها.