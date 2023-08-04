دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعرض رئيس الوزراء اليوناني "فرصة ثانية للعطلة" على المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم إلى جزيرة رودس أو انقطعت إجازتهم بسبب حرائق الغابات في البلاد هذا الصيف.

وأطل رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في البرنامج الصباحي البريطاني Good Morning Britain، في اليوم الثاني من أغسطس/ آب، لمناقشة الوضع على الجزيرة. وكان العديد من المسافرين المتضرّرين من المملكة المتحدة.

وقال: "بالنسبة لجميع الذين انقطعت عطلتهم بسبب حرائق الغابات، ستقدم الحكومة اليونانية بالتعاون مع السلطات المحلية إقامة لمدة أسبوع من العطل المجانية على الجزيرة، في الربيع المقبل أو الخريف المقبل، للتأكد من عودتهم إلى الجزيرة".

لم يشر ميتسوتاكيس إلى آلية تنفيذ هذه الخطة ولم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية.

وتمّ إخلاء أكثر من 19 ألف سائح من رودس خلال اندلاع الحرائق الشديدة وموجات الحر في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتأثرت المناطق الأخرى في اليونان أيضًا بأزمات مرتبطة بالطقس، إذ تم إخلاء جزيرة كورفو أيضًا من السياح، وأغلقت إحدى أهم المعالم الأيقونية في البلاد، أي الأكروبوليس، أمام الزوار بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أثينا إلى 44 درجة مئوية.

وكانت وزارة السياحة اليونانية، الهيئة الرسمية للسياحة في البلاد، متفائلة في بيان صحفي هذا الأسبوع.

جاء في البيان: "عادت رودس!". وتابعت "يسعدنا الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ التشغيلية على جزيرة رودس. الحياة الآن تعود إلى طبيعتها في جميع أنحاء الجزيرة، ضمنًا المناطق القليلة المتأثرة".

تعتمد اليونان بشدة على قطاع السياحة، حيث تأتي نسبة 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني من السفر، وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.