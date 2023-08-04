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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم إيقاف صوت جرس برج إيطالي تاريخي ليلًا، ردًّا على احتجاجات أصحاب أماكن المبيت والإفطار من أنه يزعج ضيوفهم بالضوضاء التي يُسبّبها.

لكنّ السكان المحليين يشتكون حاليًا من عدم قدرتهم على النوم من دون صوت الجرس.

وفي الساحة الرئيسية ببلدة بينزا في توسكانا، دقّ جرس ساعة برج تاريخي لحوالي 560 عامًا.

وشُيّدت المباني حول الساحة في العام 1459.

وتعد أماكن المبيت والإفطار أحد أنواع النزل.

وتحتضن ما يتراوح بين غرفة و15 غرفة، مع وجود مناطق مشتركة للضيوف.

وقال مانولو جاروسي، رئيس بلدة بينزا، لشبكة CNN، إن الجرس الصامت يتوافق مع قاعدة التلوث الضوضائي لعام 2017، التي تتطلب أن يعمّ الصمت بين منتصف الليل والساعة الـ7 صباحًا.

وأضاف: "تلقيت شكاوى من المقيمين وأصحاب أماكن المبيت والإفطار".

ومع ذلك، قال بعض سكان البلدة لإذاعة RAI الرسمية إن الصمت غير المألوف يتركهم مستيقظين ليلًا.

تعكس الصورة مركز بلدة بينزا التاريخي، وهو محمي من قبل اليونسكو. Credit: Dragoncello/Getty Images

ولطالما شكّلت بينزا نقطة جذب للسياح نظرًا لمبانيها القديمة وشوارعها الضيقة المرصوفة بالحصى وموقعها المميز.

وتعد البلدة محمية حاليًا من قبل اليونسكو.

وأعاد البابا بيوس الثاني تصميم المركز التاريخي للبلدة في أواخر القرن الخامس عشر، وفقًا لمبادئ عصر النهضة "المدينة المثالية".

وتحتل بينزا، التي أعاد بيوس تسميتها تكريماً له، مكانة مهمة في كل من التنمية الحضرية الإيطالية والعالمية.