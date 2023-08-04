دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان لأوروبا حصّة الأسد من السياحة عام 2022، بحسب تقرير صادر عن Skift Research تناول أفضل الوجهات التي شهدت الانتعاش الأكبر لجهة الوافدين الدوليين.

وتصدّرت النمسا قائمة أسرع الوجهات نموًا للوافدين الدوليين لعام 2022 مقارنة مع عام 2019.

وأدرجت ثلاث دول عربية على قائمة البلدان العشر الأولى التي شهدت انتعاشًا.

فحلّت الإمارات في المرتبة الثانية، وقطر وسلطنة عُمان المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

وفيما يتعلق بأفضل الوجهات للوافدين الدوليين لعام 2022، تصدّرت إسبانيا المرتبة الأولى في القائمة، وتلتها أمريكا، ثم تركيا، فإيطاليا.

وبحسب تقرير حالة السفر لعام 2023 الصادر عن Skift، فإن مصدر البيانات يعود لمنظمة السياحة العالمية التي لا تملك بيانات عن فرنسا في عام 2022. والبيانات المتوفرة هي لغاية يونيو/ حزيران 2023.

وكانت الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي شملتها قائمة العشر الأوائل. وجاءت في المرتبة الأخيرة.

أسرع الوجهات نموًا للوافدين الدوليين خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019:

النمسا الإمارات جمهورية الدومينيكان أندورا هولندا قطر سلطنة عُمان ألبانيا كولومبيا صربيا

أفضل الوجهات للوافدين الدوليين خلال عام 2022:

إسبانيا أمريكا تركيا إيطاليا المكسيك بريطانيا ألمانيا اليونان النمسا الإمارات

وتوفر Skift Research أدوات البحث والتحليل والبيانات من أجل فهم قطاع السفر الجوي والقوى الخارجية التي تقود التغيير بشكل أفضل.

ويستخدم الفريق التحليل المالي والاقتصادي وبيانات مسح الملكية لدعم الملاحظات النوعية والتنبؤات التي تركز على السفر.

وتعمل Skift Research مع أكثر من 25 شريكَ بيانات من جميع أنحاء صناعة السفر لتقديم رؤى حول أداء القطاعات والبلدان.