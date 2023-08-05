دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في سعيك نحو عيش "حياة جميلة وأفضل"، أمامك فرصة لاختبار نمط الحياة الذي تروّج له العلامة التجارية الخاصة بالممثلة الأمريكية غوينيث بالترو، الحائزة على جائزة الأوسكار ومؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لعلامة Goop للجمال والأزياء والطعام والعافية.

يسمح لك بقضاء ليلة واحدة فقط من خلال الحجز ببيت الضيافة الخاص بمنزلها القائم في ولاية كاليفورنيا عبر موقع Airbnb.

غرفة لشخصين داخل دار الضيافة الخاص بمنزل غوينيث بالترو Credit: Stephen Paul/Courtesy Airbnb

وتعرض بالترو بيت الضيافة الخاص بها المكوّن من غرفة نوم وحمام واحد في منزلها الواقع في منطقة مونتيسيتو بمقاطعة سانتا باربارا على موقع إير بي ان بي لليلة واحدة فقط. وتفتح باب الحجز فيه للمبيت هناك يوم السبت بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول المقبل، لشخصين كحد أقصى، وذلك ابتداء من الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 15 أغسطس/ آب.

وجاء في الإعلان: "منزلي في مونتيسيتو يُعد ملاذي للاستراحة والوضوح الذهني. أذهب إلى هناك لإعادة الشحن ولأحلم بما نبنيه في Goop، ولأعيد الاتصال بأفراد عائلتي وأصدقائي الأعزاء، وسواء كنت تبحث عن مكان للتواصل غير المتوقع أو للاستجمام والتأمل المستحق، عندما تأتي للإقامة هنا، آمل أن تحصل على قدر السعادة ذاته الذي أحظى به في المنزل".

سيتم تزويد دار الضيافة بالمنتجات المعتمدة من Goop Credit: Stephen Paul/Courtesy Airbnb

وستتوفر منتجات Goop الأساسية "لتغذية جسمك وعقلك وروحك في دار الضيافة"، وفقا للإعلان.

وستشمل الإقامة الوجبات، والوجبات الخفيفة المستوحاة من Goop، لذا يجب على الضيفين المحظوظين تحديد أي حساسية أو قيود غذائية إن وجدت.

الضيفان مدعوان للاستمتاع بيوم في المنتجع الصحي والمشاركة في جلسة تأمل ذات فلسفة التأمل التجاوزي تحت إشراف خبير.

يحتوي دار الضيافة على مطبخ، رغم توفير وجبات تناسب نمط الحياة الذي تروج له Goop Credit: Stephen Paul/Courtesy Airbnb

وذكر الإعلان: "والأفضل من ذلك كله، ستأخذان معكما تقنيات قيمة (وكمية وفيرة من منتجات Goop!) للاستمرار في رحلتكما لتحقيق الصحة العاطفية بعد إقامتكما".

والجدير بالذكر أن بالترو ستكون حاضرة لاستقبال ضيفيها عند الوصول للإقامة، ويبدا تسجيل الوصول بعد الساعة 4 مساءً مع تسجيل المغادرة قبل الساعة 11 صباحًا.

وسعر الإقامة بالعقار مُدرج على أنه لقاء صفر دولار.

سيكون الفناء والمسبح متاحين للضيفين، ولكن ليس المنزل الرئيسي. Credit: Stephen Paul/Courtesy Airbnb

يوجد سرير واحد بحجم كبير، بالإضافة إلى الميزات النموذجية مثل مواقف السيارات المجانية وتكييف الهواء، وتم تجهيز العقار بكاميرات أمنية.

ويشير الإعلان إلى أن "هناك كاميرات أمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأغراض السلامة، وسيتواجد الأمن على مدار 24 ساعة في الموقع أثناء إقامتك".

سيتمكن الضيفان من الوصول إلى مرافق مثل الفناء والمسبح، "ولكن ليس المنزل الرئيسي".

يقع دار الضيافة في منطقة مونتيسيتو بمقاطعة سانتا باربارا Credit: Stephen Paul/Courtesy Airbnb

ولا تتوفر أغراض مثل مجفف الشعر وغسالة الملابس.

أما عن الممنوعات، فيمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة، والتدخين، واستهلاك المخدرات، والقيام بأي أنشطة غير مشروعة، كم يمنع إقامة أي حفلات خلال الليلة.

ستكون بالترو في الموقع لاستقبال ضيفيها. Credit: Stephen Paul/Courtesy Airbnb

ويضيف الإعلان: "لدي أيضًا سياسة صارمة بشأن عدم إقامة الحفلات".

والضيفان مسؤولان عن تنقلهما من وإلى منطقة مونتيسيتو.