دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح تحليل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن غالبية البلدان حول العالم وصلت إلى مستويات الاتصال الجوي السابقة للجائحة، أو تجاوزتها في الربع الثاني من العام 2023.

وتُظهر مقارنة مستويات الاتصال الجوي، التي لوحظت في الربع الثاني من العام 2019 والربع الثاني من العام 2023، مدى اقتراب صناعة الطيران العالمية من التعافي بالكامل.

ووصل عدد من البلدان في أمريكا الوسطى وآسيا وإفريقيا بالفعل إلى مستويات الاتصال المسجّلة في الربع الثاني من العام 2019.

وبحسب ما أوضحه موقع IATA الإلكتروني، كان الانتعاش في أوروبا متفاوتًا.

وبقيت دول مثل ألمانيا وفنلندا والسويد أدنى بـ80٪ من مستوى الاتصال.

ويمكن ربط ذلك ببعض التحولات في أنماط السفر لمسافات قصيرة، وكذلك الاضطراب المتعلق بإغلاق المجال الجوي الروسي أمام شركات الطيران الأوروبية.

ويقترب عدد من الدول في جنوب شرق آسيا، مثل إندونيسيا والفلبين، من استعادة الاتصال بنسبة 90%، وهو تأخّر ناتج عن إعادة فتح سوق الصين الكبير أخيرًا، في الربع الأول من العام 2023.

ومن المتوقّع حدوث تحسّن قوي في الاتصال الجوي بالمنطقة خلال الأشهر المقبلة.

ولاحظ اتحاد النقل الجوي الدولي أداءً قويًا بشكل خاص في إفريقيا. وتجاوزت عدد من الدول مستوى الاتصال الذي كانت عليه في العام 2019.

وفي حين أن مستوى الاتصال لا يزال أدنى من العديد من الاقتصادات المتقدمة، فإن الانتعاش القوي والسريع في الاتصال يعكس مدى أهمية المنطقة، والتطلعات المواتية للنمو الاقتصادي والتنمية في السنوات المقبلة.

ويقيس الاتصال الجوي مدى ارتباط مدن دولة ما بمدن أخرى حول العالم تتمتّع بأهمية بالغة للتجارة والسياحة والتدفقات الاقتصادية الأخرى.