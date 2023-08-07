إلى أي مدى يمكن أن أُرجع مقعدي للخلف؟ خبيرة سفر تشرح "آداب الطيران" وكيفية الجلوس على متن الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقاضي إحدى الأمهات خطوط "ساوث ويست" الجوية، بتهمة التمييز العنصري، قائلةً إنّها اتُهمت بالإتجار بالبشر أثناء سفرها برفقة طفلتها ثنائيّة العرق.

وسافرت ماري مكارثي، وهي بيضاء البشرة، من ولاية كاليفورنيا إلى مدينة دنفر مع ابنتها السوداء، لحضور جنازة شقيقها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة، الخميس.

وتزعم الدعوى القضائية أنّه "دون علم السيدة مكارثي، أثناء تواجدهما في الجو، تواصل أحد موظفي خطوط ساوث ويست الجوية مع إدارة شرطة دنفر للإبلاغ عن السيدة مكارثي للاشتباه بممارستها الإتجار بالأطفال دون أي سبب، سوى اختلاف لون بشرة ابنتها عن لون بشرتها".

وأثناء عبور مكارثي وابنتها جسر الطائرة، واجه كلاهما ضباط شرطة دنفر، بحسب ما جاء في الدعوى.

وذكرت الدعوى: "بدأ الضباط في استجواب السيدة مكارثي وأوضحوا أنّهم تلقوا معلومات مشحونة بالعنصرية تُفيد بأنّ ابنة السيدة مكارثي ربما تتعرّض للإتجار فقط لكونها سوداء، وأمها بيضاء".

وأضافت الدعوى: "بعد استجوابٍ طويل، بدأت خلاله ابنة مكارثي في البكاء، سمح الضباط لها بالمغادرة في النهاية، ولكن ليس قبل أن يسبب هذا التصرف العنصري الصارخ من قِبَل خطوط ساوث ويست الجوية لماكارثي وابنتها، إجهادًا عاطفيًا شديدًا".

واعتقدت ماكارثي أنّ الضباط في دنفر كانوا هناك لإخبارها بحدوث حالة وفاة أخرى في عائلتها، ولكن قيل لها إنّ موظفًا في شركة الطيران أبلغ عنها كمشتبهة محتملة للإتجار بالبشر، وفقًا للدعوى القضائية.

في مقابلة مع CNN في أعقاب الحادث، العام الماضي، شاركت مكارثي رسالة عبر البريد الإلكتروني كانت قد أرسلتها إلى شركة الطيران للمطالبة باعتذار.

وفي رسالتها إلى فريق الإعلام لخطوط "ساوث ويست" الجوية، كتبت مكارثي أنّها تُطالب باعتذار مكتوب من شركة الطيران، وبتعويض فوري للسعر الكامل لتذكرتيهما، إضافةً لـ"تعويضٍ إضافي لمراعاة الصدمة التي تعرّضت لها عائلة بريئة، وخاصًة فتاة سوداء في حالة حداد، وتبلغ من العمر 10 أعوام".

وأوضحت خطوط "ساوث ويست" الجوية آنذاك أنّها "محبطة" من وصف مكارثي للأحداث.

وفي بيان لـCNN في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021، أكّد المتحدث باسم خطوط "ساوث ويست" الجوية، دان لاندسون: "نحن نجري مراجعة داخلية للموقف، وسنتواصل مع العميلة لمعالجة مخاوفها، وتقديم اعتذارنا بشأن تجربتها خلال السفر معنا".

وتابع لاندسون: "يخضع موظفونا لتدريب شامل حول الإتجار بالبشر. وقبل كل شيء، تفخر خطوط ساوث ويست الجوية بتوفير بيئة ترحيبية وشاملة لملايين العملاء الذين يسافرون معنا كل عام".

وليس لدى خطوط "ساوث ويست" أي تعليق على الدعوى الجارية، بحسب متحدّث باسم الشركة.

وتطالب مكارثي بتعويض غير محدّد للأضرار، بما في ذلك المعاناة العاطفيّة، والعقليّة.