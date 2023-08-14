لعشاق مشاهدة النجوم.. هذه الخيمة الفاخرة حاصلة على اعتمادٍ خاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر تلحّف السماء المرصعة النجوم فكرًة رومانسية، ولكن إلقاء نظرة جيدة عليها حاليًا في عالمنا المليء بالتلوث الضوئي قد يشكل تحديًا.

والآن، للمرة الأولى، هناك مكان إقامة معتمد رسميًا بامتلاكه "سماء مظلمة".

ويعد منتجع الخيام الفاخر Under Canvas بحيرة باول - غراند ستيركيس، في ولاية يوتا الأمريكية، أول مكان إقامة يحصل على شهادة من قبل DarkSky International، وهي منظمة غير ربحية خصصت أكثر من 200 مكان حول العالم يتمتع بسماء مظلمة منذ عام 2001، كجزء من مهمتها في مكافحة التلوث الضوئي.

وتعاونت Under Canvas مع منظمة DarkSky International لوضع معايير لاعتماد مكان الإقامة.

وستُنشر معايير البرنامج، الأسبوع المقبل، بحيث يمكن لمقدمي الإقامة الآخرين المهتمين بدء عملية التقديم، وذلك حسبما ذكرته المنظمة.

وصرّح رسكين هارتلي، الرئيس التنفيذي لمنظمة DarkSky International، لـCNN عبر البريد الإلكتروني: "رغم أن هذا يعد أول مكان إقامة معتمد من قبل DarkSky، إلا أننا متفائلون نظرا للاهتمام المتزايد بالسياحة الفلكية ورحلات السفاري في السماء المظلمة، سيعني أنه لن يكون الأخير".

تتميز خيمة Stargazer التي تتسع لشخصين بنافذة فوق رأس السرير للحصول على رؤية مثالية لسماء الليل. Credit: Baileymade

ووفقًا للموقع الإلكتروني للمنظمة، سيتمتع مكان الإقامة المعتمد بـ"ليالي مرصعة بالنجوم ذات جودة متميزة وبيئة ليلية محفوظة من خلال الإضاءة المعتمدة من قبل DarkSky في الموقع".

وقال رسكين: "تعمل شركة Under Canvas بجدية منذ عدة سنوات على تقييم جودة السماء، وإجراء التغييرات اللازمة لتلبية متطلبات برنامجنا".

ويقع المنتجع الفاخر على هضبة واسعة على حافة الوادي في جنوب ولاية يوتا، بالقرب من حدود أريزونا، ويسهل الوصول إليها من بحيرة باول ونصب غراند ستيركيس إسكالانتي التذكاري الوطني.

يقع المنتجع الفاخر على هضبة حافة الوادي في جنوب ولاية يوتا مع مناظر طبيعية شاملة Credit: Travis Burke

وتتوفر خيام قماشية فاخرة مستوحاة من رحلات السفاري بمجموعة متنوعة من التكوينات، بما في ذلك خيمة مراقبة النجوم، والتي تتسع لشخصين، وتحتوي على نافذة عرض تقع فوق رأس السرير.

وتحتوي الخيمة أيضًا على حمام وشرفة خاصة وموقد يعمل بالحطب.

ويوفر المنتجع الفاخر أيضًا برامج مجانية، بما في ذلك مراقبة النجوم.

وتتراوح أسعار مخيم Under Canvas بحيرة باول - غراند ستيركيس هذا العام من 329 دولارًا إلى 449 دولارًا في الليلة، حتى نهاية الموسم في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

ويتزامن التوثيق الجديد بشكل جيد مع زخات شهب البرشاويات، التي ستصل ذروتها خلال نهاية هذا الأسبوع.