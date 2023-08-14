عقار ملكي يمكنك استئجاره قريبًا.. ما التفاصيل؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون قصر باكنغهام أو قلعة وندسور أو قلعة بالمورال، من بين أوائل الأماكن التي تتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في منازل العائلة المالكة البريطانية.

ولكن، هناك سكن ملكي آخر، يقع بجانب حديقة "بريكون بيكونز" الوطنية، في مقاطعة كارمارثنشاير، في جنوب غرب ويلز.

وكان يعود عقار "لوينيرمود" إلى الملك تشارلز الثالث، في وقت سابق.

والعقار تملكه دوقية كورنوال.

ولا تقتصر ملكية الدوقية على الحدود الجغرافية لمنطقة كورنوال، بل تغطي في الواقع أكثر من 52 ألف هكتار من الأراضي.

وقد يصبح عقار "لوينيرمود" متاحًا للإيجار قريبًا، وفقًا لصحيفة The Telegraph البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، في شهر يونيو/ حزيران، أن الملك أبلغ الدوقية بأنه لن يجدد عقد إيجار العقار، والذي من المتوقع أن ينتهي هذا الصيف.

ووُرد أن القرار يعود إلى اعتقاد الملك بأنه "من غير المحتمل" أن يكون قادرًا على استخدام العقار بنفس الطريقة التي استخدمها من قبل عندما كان أمير ويلز.

ويُذكر أن هذا اللقب قد تم نقله إلى ابنه الأمير ويليام في يوم تتويج تشارلز، في شهر مايو/ أيّار.

استخدم تشارلز، الأمير آنذاك، العقار من أجل التزاماته في ويلز قبل تتويجه. Credit: The Duchy of Cornwall

وتتوفر بالفعل اثنتان من الحظائر، التي تم تحويلها، في "لوينيرمود"، من أجل إقامات العطلات القصيرة.

وتشكل عقارات North Range المكونة من ثلاث غرفات نوم، وWest Range المكونة من غرفتي نوم، جزءًا من الفناء المجاور لبيت المزرعة الرئيسي، حيث اعتاد أن يُقيم أفراد العائلة المالكة.

ومن المحتمل أيضًا أن يتم السماح بعرض السكن الملكي تجاريًا.

وأوضحت تقارير وسائل الإعلام البريطانية أن هذا المكان قد لجأ إليه تشارلز بعد وفاة والده الأمير فيليب في العام 2021.

ووُرد أنه وجد هناك مساحة "للتفكير في مستقبل العائلة المالكة".

وقضى تشارلز بعض الوقت هناك بشكل روتيني خلال الارتباطات السنوية في ويلز.

وكان وليام ويليامز، أحد أقارب ملكة تيودور آن بولين، هو المالك الأصلي للعقار في القرن الثالث عشر حتى القرن الرابع عشر، وفقًا لـBBC.

ومرّت الملكية بعدة أيادي قبل شرائها للملك الحالي في عام 2007 مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، أي 1.5 مليون دولار.

صورة تعكس الإطلالة على بحيرة لانجورس في "بريكون بيكونز". Credit: Mark Bauer/Universal Images Group Editorial/Loop Images/Getty Images

وسيسعد أولئك الذين يشتركون في نفس القيم البيئية التي يتمتع بها الملك بمعرفة أن العقارات قد تم تجديدها في عام 2008 بتقنيات مستدامة ومواد محلية.

ويقع السكن الملكي، المُكوّن من ثلاث غرفات نوم، في أراضي قصر مدّمر.

وعند تجديده، أضاف تشارلز لمسته الخاصة إلى المنزل من خلال وضع نباتات متسلقة على الجدران، وفقًا لـBBC.

ويمكن العثور على "لوينيرمود" في قرية Myddfai الصغيرة، والتي تتميز بمناظر طبيعية خلّابة، والأنهار، والتلال، وكنيسة من القرن الثاني عشر.

وتضم منطقة كارمارثنشير الأوسع قلاعًا مذهلة، وحدائق فخمة، وأكبر شاطئ في ويلز، وأسواقا مليئة بالمنتجات المحلية.