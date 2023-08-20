الأحد ،

نشر الأحد ، 20 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الأحد، مقطع فيديو طريفا له، وهو يتناول العسل الإماراتي، على متن محطة الفضاء الدولية، مما أثار تفاعلا.

وقال النيادي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "شو رأيكم بشكل العسل في الفضاء؟".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: "بقي عندي بعض العسل الإماراتي اللي أتناوله بين فترة وأخرى.. فوائده كثيرة ومهمة لصحة رواد الفضاء".

وخلال الفيديو، ظهر تأثير الجاذبية الضعيف، على الخبز وعليه العسل، قبل أن يتناوله النيادي.

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس"، مع الفيديو الذي نشره النيادي، وقالت ناشطة: "الله يعينك لو تيي الأرض عقب هالمدة الطويلة أخاف ترمي بالأشياء جي وتنصدم م الجاذبية".

وكتبت أخرى: "ألف صحة وعافية، خوييه سلطان بيرب الحركة في البيت، لكن متأكدة إن النتيجة بتكون عبالة تنظيف وخسارة الخبز والعسل".

وتساءلت ناشطة ثالثة قائلة: "بالعافية .. مرات يخطر في بالي اسئلة مثل هل التغير الفيزيائي للمحيط يأثر على الطعم المعتاد؟ هل له تأثير على عمليه الهضم؟".