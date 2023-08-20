من منا لا يحب البيتزا؟ إليكم 5 نُسَخ شهيّة من هذه الوجبة الشهيرة

كيف كانت البيتزا في إيطاليا منذ 2000 عام؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل هناك أي طعام يحظى بشهرة أوسع عالميًا من البيتزا؟

وتكيّفت هذه الوجبة، ويعود جذورها إلى مدينة نابولي في إيطاليا، بين ثقافات مختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى درجة أنّ الإيطاليين قاموا بإعداد سلسلة من القوائم لأفضل أنواع البيتزا خارج إيطاليا.

ويقول فابيو إيرانتي، وهو خبير إيطالي في صنع البيتزا، ومؤلف كتاب "فابيولوس بيتزا"، إنّ تنوع البيتزا على وجه التحديد هو ما يجعلها محبوبة عالميًا.

واشار إرانتي إلى أنّه قام بطهي أكثر من 300 ألف بيتزا في حياته، كما أنّه أضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى CNN: "البيتزا تفسح المجال للتكيّف الشديد، والاندماج مع الثقافات والمطابخ أخرى، وهذا يفسر سبب وجود 'مطعم بيتزا' في كل ركن من العالم".

يرى نينو كونيجليو، وهو طاهي بيتزا، وصاحب مطعمي Brooklyn Pizza Crew وWilliamsburg Pizza في مدينة نيويورك الأمريكيّة، أنّه يمكن إعداد البيتزا من مجموعة متنوعة لا حصر لها تقريبًا من الإضافات، ما يسمح للأفراد بإعداد فطيرة بيتزا تناسبهم.

ويقول كونيجليو: "بالإضافة إلى ذلك، تعد البيتزا وجبة اجتماعيّة يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة، ما يجعلها وجبة مثاليّة للتجمعات والحفلات".

وفيما يلي 5 أنواع أسطورية للبيتزا يمكنك تجربتها في إيطاليا وخارجها

بيتزا نابولي

بيتزا نابولي Credit: photooiasson/iStockphoto/Getty Images

تعد بيتزا نابولي بمثابة وجبة تبعث الرّاحة لدى سكان نابولي، وفقًا لأحد سكانها إنزو ألجارمي، وهو المؤسس المشارك لـ Pupatella، وهو مطعم متخصص في بيتزا نابولي موجود في عدّة مواقع في فرجينيا.

وقال ألجارمي: "جمعت البيتزا الناس معًا لأجيال"، وفي نابولي يوجد مطعم بيتزا في كل حي.

ويقول ألجارمي: "يقوم الإيطاليون بطهي مختلف الأشياء في المنزل، لكن البيتزا هي الوجبة الوحيدة التي يخرج الإيطاليون لتناولها".

تأسّست جمعية "Verace Pizza Napoletana" في نابولي عام 1984 "لترويج وحماية البيتزا النابوليّة الحقيقيّة في إيطاليا وجميع أنحاء العالم"، وفقًا لموقعها عبر الإنترنت.

وبحسب الجمعيّة، تُزيَّن بيتزا نابولي الأصليّة بالطماطم المقشّرة يدويًا، والمقطعة إلى شرائح، وجبنة موزاريلا مُستخرجة من حيوان الجاموس، أو "فيور دي لاتيه" (موزاريلا تقليدية)، وأوراق ريحان طازجة، وزيت زيتون بكر ممتاز.

يجب صنع عجين البيتزا باستخدام الماء، والملح، والخميرة، والدقيق فقط، وفقًا للجمعية، ويجب خبز البيتزا في فرن يعمل بالحطب.

أما السمة المميزة الأخرى للبيتزا النابولية الحقيقية هي حواف قشرتها المرتفعة.

بيتزا رومانية

بيتزا ال تاجليو Credit: Stefano Politi Markovina/Alamy Stock Photo

وهناك نوعان من البيتزا في روما، وهما بيتزا كاملة مستديرة، تسمى "بيتزا توندا"، والبيتزا المستطيلة، "آل تاجليو"، والتي تعني بيتزا الشّرائح، وفقًا لهنري كننغهام الذي يقدم جولة " The Roman Food Tour" في روما.

أشار كننغهام إلى أنّ عشاق البيتزا يتدفّقون من جميع أنحاء العالم إلى مطعم "Pizzarium" في براتي، التي يملكها الخباز الشهير، غابرييل بونسي، لتجربة بيتزا "آل تاجليو".

وفقًا لإيرانتي، تتسم بيتزا "توندا" بكونها "رقيقة، وحوافها مقرمشة للغاية، وغير مرفوعة على الإطلاق".

ويُضيف زيت الزيتون في العجين إلى هشاشة القشرة، وعادةً ما يتم تحضير العجين باستخدام مرقاق العجين.

بيتزا فريتا

بيتزا فريتا Credit: Lourens Smak/Alamy Stock Photo

تأتي البيتزا في إيطاليا أيضًا على شكل مجموعة متنوعة مقليّة، تُعرف باسم بيتزا فريتا.

وتعد بيتزا فريتا وجبة شائعة في نابولي لعشاق البيتزا الذين لا يمانعون الابتعاد عن البيتزا النابولية الحقيقية.

واكتسبت البيتزا المقلية شعبية بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان من الصعب الحصول على الإمدادات.

كان الحل هو قلي عجينة البيتزا مع جبنة الريكوتا ودهن الخنزير داخلها، للحصول على تأثير أكبر وأكثر قوة.

بيتزا صقلية

بيتزا صقلية Credit: Lisa Cherkasky/The Washington Post/Getty Images

كما يوحي اسمها، تعود أصول هذه البيتزا إلى صقلية، قبالة الطرف الجنوبي من البر الرئيسي لإيطاليا. وعندما شقت طريقها إلى الخارج، بقيت العديد من خصائص النسخة الأصلية معها، وفقًا لإيرانتي.

أينما تجد بيتزا صقلية في المنطقة، فهي عادةً ما تكون مغطاة بمكونات ذات نكهة قوية قد تشمل الزيتون، أو الأنشوجة، أو نبات القبار.

يقول إيرانتي: "لكن القاسم المشترك هو أن هذه بيتزا سميكة ناعمة تتمتّع بقاع مقرمش، وتُخبز في صينيّة".

اللحم بالعجين

اللحم بالعجين Credit: tekinturkdogan/iStockphoto/Getty Images

توجد هذه الوجبة في كل مكان من أزقة إسطنبول، إلى شوارع برلين، وهامبورغ (موطن العديد من المهاجرين الأتراك).

وتعتبر وجبة اللحم بالعجين مرادفا تركيًا للبيتزا، وهي أيضًا وجبة سريعة شهيرة في أرمينيا المجاورة.

ورغم صعوبة التأكّد من أصولها بالضبط، إلا أنّه يمكن الاستمتاع بنسخها على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

من السهل طي العجين الرقيق المصمم على شكل خبز مسطح والذي يعلوه اللحم المفروم، عادة لحم البقر أو الضأن. وتشمل زينته الكلاسيكية البقدونس، والليمون، والبصل، والطماطم.