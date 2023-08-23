مركبة فضائية هندية ترصد القمر عن قرب بصور مدهشة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذت الهند بنجاح هبوطًا سلسًا ومحكمًا على سطح القمر من خلال مهمتها التاريخية Chandrayaan-3، الأربعاء.

وتعد الهند الدولة الرابعة على الإطلاق التي تحقق هذا الإنجاز.

ولم يتمكن سوى الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة والصين من تحقيق هبوط سلس لمركبة فضائية على سطح القمر.

صورة تعكس منظر سطح القمر في 20 أغسطس/ آب. Credit: From ISRO/Twitter

وشاركت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، الثلاثاء، مجموعة من الصور التي التُقطت بالكاميرات الموجودة على المركبة الفضائية.

وتم رصد القمر من ارتفاع 70 كيلومترًا. والتُقطت صورة أخرى مُقرّبة لتضاريس القمر الرمادية المغبّرة في 20 أغسطس/ آب.

وأوضحت وكالة الفضاء أن المركبة الفضائية قادرة على توجيه موقعها من خلال مطابقة الصور التي تلتقطها كاميراتها مع خريطة القمر المبرمجة في جهاز الكمبيوتر الموجود على متنها.

وتم إطلاق Chandrayaan من مركز ساتيش داوان الفضائي في سري هاريكوتا بولاية أندرا برادش، جنوب الهند، في 14 يوليو/ تموز.

وكانت المركبة الفضائية تتجه ببطء نحو سطح القمر.

وتعد هذه المحاولة الثانية للهند لتنفيذ الهبوط السلس على سطح القمر.

وفي المحاولة الأولى، تحطمت Chandrayaan-2، في عام 2019، على سطح القمر بسبب مشاكل برمجية وصعوبات في الكبح عند هبوطها.