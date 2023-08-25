في لبنان.. شلال خفي يتدفق من حفرة واسعة في مشهد غير مألوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "يتمتع لبنان بطبيعة ساحرة تجعلك تشعر بأنك على قيد الحياة.. وجذبت طبيعته الكثير من السيّاح رغم النضالات التي مرّت بها البلاد"، هذا ما قالته المصورة اللبنانية، هَيا العَجَمي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وتعد جبيل من الوجهات المفضّلة لدى العَجَمي في لبنان.

إذ لطالما شكّلت هذه المدينة جزءًا من حضارات عديدة، بحيث تشعر المصوّرة اللبنانية في كل مرة تكون في أرجائها، محاطة بتراثها الجميل، كأنّها تعيش في العصور القديمة.

ولا يمكن أن ننسى أيضًا طبيعتها الساحرة!

ونشرت العَجَمي مقطع فيديو على حسابها على منصة "إنستغرام"، يعكس إحدى جواهر البلاد الخفية. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتُعرف باسم شلالات "بالوع بعتارة"، أو شلالات "بالوع بلعا" أو شلالات "بالوع الجسور الثلاثة".

وقالت المصورة اللبنانية في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "من الصعب معرفة مصدر المياه عند مشاهدة الشلال، ما يجعله مميزًا للغاية!".

وتابعت: "تدفّق المياه من حفرة واسعة هو مشهد غير اعتيادي!".

وزارت العَجَمي موقع الشلالات خلال فصل الصيف سابقًا. لكن، لم تشهد على زخم وقوة تدفّق مياه الشلال حينها.

فعادت إليه مجددًا في الربيع، لأنّه الفصل الأمثل والأفضل للتأمّل بجمال الشلالات، وتحديدًا خلال شهور مارس/ آذار، أو أبريل/ نيسان، أو مايو/ أيّار. ففي هذه الفترة من السنة يمنح ذوبان الجليد على سفوح الجبال المحيطة بالشلال مزيدًا من القوة والروعة.

كيف تصل إلى شلالات "بالوع بعتارة"؟

تبعد أربعة كيلومترات شمال اللقلوق على طريق بلدة تنورين الشمالية (الفوقا).

بعد ركن السيارة، يستغرق الوصول إلى الوادي حوالي 15 دقيقة سيرًا على الأقدام.

وإذا لم تكن مستعدًا للمشي لمسافات طويلة، فيمكنك استخدام التلفريك أو الانزلاق الحر.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي المصورة اللبنانية. وتفاجأ كثيرون من حقيقة وجود هذا المشهد في لبنان تحديدًا.

فهل تفكّر بزيارته؟