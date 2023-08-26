حصد 4 ملايين مشاهدة.. كويتي يتناول وجبة إفطاره مع الألبكة بإيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي يقصد فيه السيّاح روما ونابولي، يسقطهم من برنامج جولتهم الإيطالية الكثير من المدن الساحرة، الواقعة شمال البلاد تحديدًا.

وفيما تتزيّن المدن بالقنوات المائية التي تعبرها والمباني الملونة والسفن المرصوفة على الميناء، تُعتبر منطقة شمال إيطاليا الوجهة السياحية المثالية لمحبي الطبيعة.

وإذا كنت ترغب بالاسترخاء وتصفية ذهنك، قد تكون تجربة الإفطار مع حيوانات الألبكة الفكرة الأمثل.

نعم.. كما قرأت تمامًا!

هذا ما فعله مدوّن السفر الكويتي، فهد الشطي، في فندق "شاليه الفوس". (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

بكل بساطة، تستطيع تناول فطورك الخاص بين أحضان الطبيعة، ومشاركته مع حيوانات الألبكة التي تُقيم في الفندق عينه، حيث يتم الاعتناء بها.

وأوضح مدوّن السفر الكويتي، وهو صاحب حساب fahadtrips عبر إنستغرام: "يُسمح لهم بتناول الورد فقط أثناء التجربة".

وتعتبر الألبكة من الحيوانات اللطيفة في حال تمّ التعامل معها بشكل جيد.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي الشطي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد حوالي 4 ملايين مشاهدة.

ويأمل بدوره خوض التجربة نفسها مجددًا.

وقال مدون السفر الكويتي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الهدف من ذلك مشاركة الناس جمال التعايش في الطبيعة والاستمتاع بها".

وتستطيع خوض هذه التجربة في أي وقت من أوقات السنة.

لكن، لا تنسى ضرورة الحجز والتنسيق مسبقًا.