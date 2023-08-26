أشبه بـ"نبات راقص".. شاهد كيف يسبح كائن بحري عجيب الشكل بمياه بالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أنّ عوالم البحار والمحيطات تخبّئ بجعبتها العديد من الأسرار، حيث تعيش أعجب الكائنات البحرية على اختلاف أشكالها وأنواعها، ويُعد لقاؤها بمثابة حلم يسعى إليه الغواصين.

وفي مقطع فيديو مثير للدهشة، تمكّنت المصورة تحت الماء، سابرينا ساينر، من رصد نوع فريد من الكائنات البحرية، يبدو أشبه بنبات راقص، يسبح بانسيابية لا منتاهية بالقرب من القاع.

وأوضحت ساينر لموقع CNN بالعربية أنها صادفت زنبق البحر خلال رحلة غوص ترفيهيه في شرق بالي بإندونيسيا، تحديدًا في بلدة ساحلية صغيرة تدعى Padang Bai التي تبستقطب هواة الغوص.

وتتذكر ساينر لحظة لقائها بالكائن البحري قائلة: "لقد استمتعت بمشاهدته كثيرًا، إنه يسبح لفترة قصيرة، لذا حاولت الاستمتاع باللحظة قدر الإمكان".

وترى ساينر أنّ عوالم البحار والمحيطات تعجّ بالعجائب والكائنات البحرية الساحرة التي يندر رصدها.

وتصف ساينر زنبق البحر بأنه "يبدو وكأنه من عالم آخر".

وتضيف: "إنه يذكرني بنباتات السرخس في الغابة، سيكون الأمر جنونيًا العثور على سرخس يفعل الأمر عينه في الغابات، إنه لأمر مذهل".

وتشير ساينر إلى بعض التحديات التي واجهتها خلال عملية التصوير تحت الماء، مثل تيارات المياه إضافة إلى الحركات غير المتوقّعة للكائن البحري الذي تقوم بتصويره.

ولاقى مقطع الفيديو رواجًا واسع النطاق على منصّات التواصل الاجتماعي، وحَظِي بالعديد من التعليقات المثيرة بحسب ساينر، إذ هناك من شبّهه بالعناكب، بينما شبّهه آخرون بالكائنات الفضائية أو النباتات الحية.

وتقول: "كان ممتعًا للغاية قراءة جميع التعليقات على مقطع الفيديو الخاص بي".

وتضيف: "هدفي مشاركة كل العجائب التي أصادفها في عوالم تحت الماء البديعة سعيًا لنشر المزيد من التوعية حول أهمية حماية المحيطات".