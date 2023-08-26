تطبيق "تيك توك" كان دليلها لتخطيط إجازتها.. كيف ذلك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعتقد أن "تيك توك" يقتصر على الرقص وإعادة تمثيل أطرف المقاطع الكوميدية، فأنت مخطئ!

في الواقع، تستطيع تخطيط إجازتك كاملة بواسطة هذا التطبيق. وهذا ما فعلته أماراشي أوري، الصحافية في CNN التي كانت وجهة إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وتعتبر تنريفي أكبر جزر الكناري الإسبانية، وموطنًا لأعلى قمة في إسبانيا، وهو بركان جبل تيد النشط، الذي يبلغ ارتفاعه 3,718 مترًا.

وكانت تعرف أوري عن شواطئ تنريفي الوفيرة وحياتها الليلية النابضة بالحياة.

لكن، هل استطاع "تيك توك" مساعدتها على اختيار أفضل الأنشطة والأماكن التي تستطيع زيارتها خلال 5 أيام؟

نعم!

ماذا فعلت أوري في النهاية؟

جولة بالقطار السياحي في "كوستا أديجي"

Credit: Amarachi Orie/CNN

رغم أنه ليس قطارًا حقيقيًا ذات مسارات محددة، لكنّ هذه السيارة صُمّمت على نحو مماثل لقطار، وتتألف من 3 عربات مظلّلة في الهواء الطلق.

وفي تجربة غامرة، سار القطار على طرقات تصطف على جانبيها أشجار النخيل والحانات والمطاعم والمنتجعات، قبل عودته إلى "بورت كولون".

وقالت أوري: "كانت التضاريس الجبلية في تنريفي في الخلفية دومًا، ورحّب بنا السكان المحليّون والسيّاح على حدٍّ سواء".

حديقة "سيام"

Credit: Amarachi Orie/CNN

أوصى العديد من مستخدمي "تيك توك" بزيارة الحديقة المائية في "كوستا أديجي" مرارًا وتكرارًا.

وأُدرجت "حديقة سيام" في المرتبة الأولى عالميًا على قائمة اختيارات المسافرين على موقع Tripadvisor لأفضل المنتزهات الترفيهية والمائية.

ونصح العديد من مستخدمي "تيك توك" بزيارة الحديقة في الصباح الباكر لتجنب الطوابير التي لا نهاية لها.

لكن أوري اختارت الذهاب ليلًا. وكانت أوقات الانتظار قصيرة، كما قام منسّق الموسيقى بتشغيل الموسيقى الإسبانية.

وقالت أوري: "بدا الأمر وكأنه احتفال على شاطئ خاص أو مشهد من فيلم للمراهقين".

ورغم أنها كانت تجربة مثيرة، إلّا أن الحديقة بدت وكأنها متاهة مظلمة. وربما يكون الصباح الباكر أفضل وقت لزيارتها لأول مرة.

رحلة بحرية لمشاهدة الدلافين والحيتان

Credit: Amarachi Orie/CNN

حجزت أوري رحلة مدتها ساعتين لمشاهدة الدلافين والحيتان، مقابل حوالي 13 يورو، أي 14.26 دولارًا.

وغادر القارب من ميناء "لوس كريستيانوس" إلى شمال المحيط الأطلسي. وأوضح الطاقم أنه لن يُطارد الحياة البرية أو يُزعجها. لكنه سيقف بجانبها، مع إطفاء محرك القارب.

بلايا أماريلا

Credit: Amarachi Orie/CNN

يعتبر هذا المكان "أعجوبة"، وهو ما يُفسّر سبب ترويجه على منصة "تيك توك".

تزيّن هذه المنطقة الصغيرة الصخور البركانية السوداء، التي يتخلّلها وجود خليج صخري، وجبل أصفر، حيث يتشمس الزوار على طبقات من التكوينات الجيولوجية الصفراء رغم الظروف العاصفة للغاية.

ويتألف الجبل الصغير من مسارات توفر إطلالات رائعة على الشاطئ ومياهه الصافية والمنطقة المحيطة به.

فيوري

Credit: Amarachi Orie/CNN

عند وصول أوري إلى المطعم، فهمت فورًا سبب إعجاب مستخدمي "تيك توك" به، إذ تزيّنه الورود، ويضم طاولات مع أراجيح كمقاعد.

وكانت الإنارة تنبثق من أقفاص خشبية تتدلّى من السقف. وتميّزت المقاعد الخشبية البيضاء بوسائدها وردية اللون.

نادي شاطئ "باباجايو"

Credit: Amarachi Orie/CNN

أوصى مستخدمو "تيك توك" بزيارة هذا النادي الشاطئي باعتباره مكانًا مناسبًا للاستمتاع بالحياة الليلية على الجزيرة.

ولم تتردد أوري لحظة واحدة في زيارته!

ويُقدم المكان، الذي يتألف من طبقتين تجربة فريدة من نوعها للرقص تحت القمر.

ويتمتع نادي "باباجايو" بهواء منعش بارد، ويعزف الموسيقى الإسبانية. وأوضحت أوري أنه توجد منطقة تدخين تؤدي إلى الشاطئ مباشرة.

"قرية القراصنة المفقودة" في ماسكا

Credit: Amarachi Orie/CNN

تقع ماسكا في الوادي بين جبال تينو في تنريفي.

وتتميز بمناظر طبيعية خلّابة، كما يوجد متاجر للهدايا التذكارية، حيث تبيع مربى الصبار ومربى التين.

وكان هناك مسارات مليئة بالصبّار، نقش عليها الناس أسماءهم أو الأحرف الأولى من أسمائهم، ومنازل صغيرة، ومطاعم، وكنيسة صغيرة، وسكان محليين ودودين.

لكن هناك جانب سلبي وحيد يتمثّل بصعوبة الوصول إلى ماسكا.



ويحتاج سائقو سيارات الأجرة إلى التنقّل في ممرات شديدة الانحدار للوصول إليها. وبدورها، استقلّت أوري سيارة أجرة إلى هناك. لكنها لم تستطع العثور على سيارة للعودة.

وبدلاً من ذلك، انتظرت حوالي 90 دقيقة حتى تصل الحافلة إلى بلدة سانتياغو ديل تيد المجاورة، قبل مواصلتها لرحلتها.