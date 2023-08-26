دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرض رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، السبت، طريقة وخطوات إعداد وتناول الطعام على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - تويتر سابقًا: "عندي اليوم وجبة الفطور، واخترت بعض الأصناف، ومنها كيكة وهي عادة ما تكون جاهزة للأكل، ولكن يمكن أن تُوضع في الفرن لتسخينها، كما اخترت بيضا مخفوقا، وهو مطبوخ وجاهز، ولكنه يحتاج لوضعه في الفرن وإضافة الماء له حتى يسخن".

وأضاف النيادي: "وكذلك عصير البرتقال نضيف له الماء ونضعه في الثلاجة حتى يكون باردًا وجاهزًا للاستخدام"، موضحًا أن "كل نوع من الأكل يحتاج كمية معينة من الماء حتى يطلع بالطريقة التي نعرفها".

وقال النيادي إن "البيض يحتاج أن نتركه في الفرن من 5- 10 دقائق، والعصير نفس الطريقة نضع عليه الماء بكمية محددة، ونضعه في الثلاجة ونتركه فترة حتى يبرد، أما الكيكة فيمكن تناولها مباشرة دون وضعها في الفرن لتسخينها".

وأكد وهو يتناول الكيكة أنه "يجب الانتباه إلى الفُتات حتى لا يطير" بفعل الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.

وأشار سلطان النيادي إلى أن "كل عضو من أفراد الطاقم على المحطة، لديه أدوات الأكل الخاص به باسمه"، وقال إن "الأكل متعة في الفضاء، ويمكن اللجوء إلى يد واحدة لتناول الطعام في الفضاء"، حيث ترك الملعقة فطارت، بفعل الجاذبية الصغرى.

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