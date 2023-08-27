دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن أحد أهم اكتشافات رحلة البحر المتمثلة في "الثقوب الزرقاء"، التي تعتبر إحدى أهم عجائب البحر الأحمر، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاءت تصريحات الوزير السعودي، خلال ورشة عمل عقدها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بعنوان "الثقوب الزرقاء في السعودية"، بمشاركة عدد من الجهات العلمية المتخصصة والخبراء المحلين والدوليين، حسبما أفادت (واس).

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، محمد بن علي قربان، إن "الورشة سلطت الضوء على الثقوب الزرقاء، وهي إحدى عجائب البحر التي احتفظت بغموضها وخبأت أسرارها، لتكشف لنا في هذه الرحلة ثراءً أحيائيًا وتكوينات جيولوجية فريدة".

وأوضح قربان أنه "في عام 2022، تم اكتشاف أكثر من 20 ثقباً أزرق على طول السواحل السعودية الجنوبية للبحر الأحمر، ونعمل مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على دراسات وأبحاث تتناول التنوع البيولوجي والمخاطر والتهديدات على هذه البيئات المهمة في المياه السعودية للبحر الأحمر، التي تحتاج إلى الحماية وتتطلب الكثير من الأنشطة البحثية"، طبقا لـ(واس).

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق، العام الماضي، رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر لإجراء أول مسح شامل لبيئات المياه السعودية في البحر الأحمر، واستغرقت الرحلة 19 أسبوعًا، من منطقة عفيفي جنوبًا حتى خليج العقبة شمالًا، لجمع بيانات وإجراء دراسات عن بيئات البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي وخصائصها البيئية، بحسب تقرير وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوكالة: "كانت إحدى الاكتشافات المهمة هي الثقوب الزرقاء، حيث تم اكتشاف أكثر من 20 ثقباً أزرق على طول السواحل السعودية الجنوبية للبحر الأحمر، وهي عبارة عن نظام بيئي وتكوين جيولوجي فريد وثري بتنوعه الأحيائي، جعلها ملاذاً لطيفاً واسعٍاً من الكائنات البحرية كالسلاحف البحرية، والأسماك، والثديات البحرية، واللافقاريات".