دُفن منذ عقود.. شاهد ما كشفته عاصفة بالصدفة على شاطئ في فلوريدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يطغى على عالم الحيوان لحظات جامحة تُجسِّد عبارة "البقاء للأصلح". ولكنّه يتمتّع أيضًا بلحظات صادقة من الحب والحنان. ووثّقت المصوّرة الأمريكيّة، كات جو، هذا الجانب في موقع غطس شهير في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتُظهر الصورة أنثى أخطبوط مرجاني كاريبي مع بيضها.

وقد تبدو هذه مجرّد صورة عاديّة، ولكنّها في الواقع تُظهِر "بداية الحياة ونهايتها"، بحسب ما قالته جو في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

التقطت المصوّرة كات جو هذا المشهد في مياه فلوريدا بالولايات المتحدة. Credit: Kat Zhou

ومثل جميع أنواع الأخطبوط الأخرى، تمتنع الأنثى عن الأكل أثناء رعاية بيضها، ومن ثمّ تموت بعد فقس صغارها.

تركّز المصورة على توثيق الحياة تحت الماء. Credit: Kat Zhou

وقالت جو المقيمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية: "انتابني شعورٌ مر وحلو أثناء مراقبة أنثى الأخطبوط وتصويرها، إذ أدركت أنّها ستموت قريبًا".

تختص جو في تصوير الطبيعة. Credit: Kat Zhou

ولم تكن المصوّرة هي التي عثرت على أنثى الأخطبوط، إذ أنّها علِمت بوجودها عند رؤية صور منشورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولحسن الحظ، كانت جو في صدد القيام برحلة إلى منطقة ما، الأمر الذي منحها فرصة لتوثيق هذه اللحظة المؤثّرة بين الأم وصغارها.

من المشاهد الساحرة التي وثقتها المصورة الأمريكية. Credit: Kat Zhou

وكانت أنثى الأخطبوط دائمة الحركة، كما أنّها استخدمت أذرعها وأنبوب السيفون خاصتها للحفاظ على نظافة بيضها، وخلوّه من البكتيريا، والفطريات، والطحالب.

وصعّب ذلك من عمليّة التصوير، وشرحت جو: "لم يكن من السهل دائمًا تصوير المشهد لأنّها غالبًا ما كانت تغطّي بيضها بذراعيها أو تثير الأوساخ والطين في الماء".

حوت قاتل وسط المياه. Credit: Kat Zhou

ولكن تَعتبر المصورة نفسها محظوظة لكون أنثى الأخطبوط هادئة نسبيًا أثناء إحدى رحلات الغوص التي قامت بها.

وفي النّهاية، تمكّنت المصوّرة من التقاط هذا المشهد الساحر الذي فاز لاحقًا في مسابقة "Ocean Art" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء لعام 2022.

من اللحظات الجامحة التي وثّقتها المصورة لحيوانين مفترسين. Credit: Kat Zhou

وترى جو أنّ اللافت في الصورة هو تجسيدها لبداية حياة، ونهاية أخرى، إذ قالت: "حاولت توثيق التضحية التي تقدمها أمهات الأخطبوط، فهنّ يضحين بحياتهن لضمان نجاة صغارهن في المحيط، وآمل أنني نجحت في استحضار بعض تلك المشاعر".

وتختص جو في تصوير الطبيعة، مع التركيز على الحياة تحت الماء.

وإلى جانب عملها كمهندسة برمجيّات، تُدير جو أيضًا شركة سفر متخصصة في تنظيم رحلات المغامرات الخاصة المُصممة بحسب الطلب.