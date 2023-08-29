دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتوافد محبو الغوص إلى بحيرة تُعرف باسم "باراكودا" في الفلبين، لإشباع شعورهم بالأدرينالين.

وتتميز البحيرة بجمال طبيعي نادر، يُنسب أيضًا إلى موقعها الفريد بين المنحدرات الجبلية.

وفي منتصف الجبال، تتجمّع مياه زرقاء صافية، حيث تصل إلى مرحلة الشفافية، وتسمح برؤية القاع والنباتات والأسماك الصغيرة.

ويقصد هذه البحيرة الكثير من السيّاح، بينهم مدوّن السفر الإماراتي، عبدالله السناني (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال السناني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر واحدة من أجمل البحيرات في العالم".

وأوضح موقع "Philippine Beaches" الإلكتروني، أن تسمية البحيرة جاءت بعد اكتشاف هيكل عظمي كبير لأسماك الباراكودا في أعماق مياهها.

وتتألف بحيرة باراكودا من كل من المياه العذبة والمالحة.

لكن ميزتها تتمثل على نحو خاص بطبقات مياهها الباردة والدافئة والساخنة، التي تُعرف أيضًا باسم "الخط الحراري".

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي مدون السفر الإماراتي، الذين يزيد عددهم عن 70 ألف شخص، عبر منصة "إنستغرام".

وتفاجأ السناني من ردود فعل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث بلغ عدد مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من 30 مليون مشاهدة.

وينصح مدون السفر الإماراتي بزيارة هذه البحيرة بين شهري مارس/ آذار ومايو/ أيّار.