لحظات تخطف الأنفاس لامرأة تقف خلف شلال ضخم في بنما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من عشّاق الطبيعة، وتبحث عن مغامرة منعشة؟ تحتضن بنما عشرات الشلالات، لا سيّما في الجزء الشمالي من البلاد.

ويُعتبر شلال "Cascada Kiki" بين أكثر الشلالات الخاطفة للأنفاس في العالم.

ولكنه بعيد قليلًا عن بلدة بوكيتي الجبلية، حيث يُقيم الناس عادة لمدة 3 أيام، ويزورون الشلالات في المنطقة المجاورة.

وهذا ما دفع المصورة الدنماركية، سايمون جول بورينج، لزيارته واستكشافه (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقالت بورينج في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أحبُّ التجارب التي تتطلب مجهودًا، لأنني أعتقد أنها تشكّل قيمة مضافة للمغامرة ككل، وتجعلها غير منسيّة".

واستغرقت الرحلة إلى الشلال ما بين 3 إلى 4 ساعات. وكان الطريق وعرًا ومليئًا بالحفر.

وفي مرحلة ما، وصلت بورينج إلى نهر يتطلب عبوره المشي على جسر معلّق.

وكما هو الحال مع غالبية الشلالات الأخرى في بنما، لا توجد علامات فعلية تقودك في الاتجاه الصحيح.

لذلك، قرأت بورينج اتجاهات الطريق مسبقًا، وما يجب البحث عنه في محيطها، حتى تعرف الاتجاهات المؤدية إلى الشلال.

ويتميز الشلال بضخامة حجمه، والكمية الهائلة من الماء المتدفقة على حافته، والمناطق الخصبة المحيطة به.

ويمكن للزوار السير خلف الشلال مباشرة، ورؤية كل شيء من منظور فريد من نوعه.

ورغم صعوبة الرحلة، إلّا أن المصورة الدنماركية قد غمرتها سعادة كبيرة، وقررت الاحتفاظ بهذه التجربة في ذاكرة كاميرتها، إذ أرادت توثيق لحظة وقوفها خلف جدار حقيقي من الماء يسقط بقوة.

متى تزوره؟

وزارت بورينج شلال "Cascada Kiki" في موسم الأمطار، ما جعله قويًا للغاية.

وتصف المصورة الدنماركية "Cascada Kiki" على أنه "استعراض للطبيعة التي تدعو الأشخاص وراء الكواليس للحصول على أكثر التجارب تميزًا وجمالاً".