حيلة تساعدك في توفير المال وتثير حنق شركات الطيران.. ما هي؟ ولم يجب تجنبها؟

إلى أي مدى يمكن أن أُرجع مقعدي للخلف؟ خبيرة سفر تشرح "آداب الطيران" وكيفية الجلوس على متن الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت شركة طيران كندا اعتذارًا بعد أن طُلب من راكبين الجلوس في مقاعد لم تُنظّف بشكلٍ جيّد، وغُطيت بالقيء من رحلةٍ سابقة.

ونشرت الرّاكبة سوزان بنسون تفاصيل الحادث، الذي وقع على متن رحلة جوية من مدينة لاس فيغاس الأمريكية إلى مدينة مونتريال بكندا في 26 أغسطس/آب، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال موقع "فيسبوك"، كتبت بنسون بتاريخ 29 من أغسطس/آب: "كانت هناك رائحة كريهة نوعًا ما، لكنّنا لم نعرف ما هي المشكلة في البداية. واتّضح أنّ شخصًا ما في الرحلة السابقة تقيّأ في تلك المنطقة. وحاولت طيران كندا إجراء عملية تنظيف سريعة قبل صعود الركاب إلى الطائرة، ولكن من الواضح أنّها لم تكن قادرة على القيام بعملية تنظيف شاملة".

وأضافت بنسون أنّ الطّاقم "وضع القهوة المطحونة في جيب المقعد، ورشّوا العطر لإخفاء الرائحة. وعندما حاول الراكبان المنزعجان بشكلٍ واضح إعلام مضيف الطيران بشأن بلل المقعد وحزام الأمان، ووجود بقايا مرئيّة من القيء في منطقتهم، اعتذر المضيف بشدّة موضّحًا أنّ الطائرة كانت ممتلئة، ولم يكن بوسعهم القيام بأي شيء".

وأشارت بنسون إلى جدال بين الطرفين "بشكلٍ مستمر لعدّة دقائق"، وذلك قبل مجيء المشرف ليُكرّر أنّه سيتعيّن عليهما البقاء في المقاعد المغطاة بالقيء لكون الرحلة ممتلئة.

ووفقًا لها، أتى الطيّار ليتحدث إلى الراكبين، ويُعلمهما أنّه "يمكنهما مغادرة الطائرة.. وتنظيم رحلة جوية خاصة بهما على نفقتهما الخاصة، وإلا فسيتم إدراجهما ضمن قائمة الممنوعين من الطيران".

وكانت الحجة وراء ذلك "وقاحة" الراكبين مع مضيف الطيران، ولكن لا توافق بنسون على ذلك.

ورُغم محاولة أحد الركاب على متن الطائرة شرح الموقف، إلا أنّ أمن المطار رافقهما إلى خارج الطائرة.

واعترفت بنسون بأنّها غير متأكّدة من أنّهما أُدرجا ضمن قائمة حظر الطيران بالفعل، وتابعت: "أشعر بالخجل من كوني كندية، وأشعر بالخجل من خطوط طيران كندا".

وفي بيان، أفادت شركة طيران كندا لـCNN أنّها أصدرت اعتذارًا للعميلين لعدم تلقيهما "مستوى الرعاية الذي يستحقه كلاهما".

وأضاف البيان: "نحن نراجع هذه المسألة الخطيرة داخليًا، وقمنا بالمتابعة مع العملاء مباشرةً، ولم يتم اتّباع إجراءات التشغيل الخاصة بنا بشكلٍ صحيح في هذه الحالة".