سائح ألماني يلحق أضرارًا بتمثال نبتون الذي شيّد في القرن 16 بفلورنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت سلطات مدينة فلورنسا بإيطاليا في بيان أنّ شابًا ألمانيا يبلغ من العمر 22 عامًا، اعتُقل بتهمة إتلاف تمثال في نافورة نبتون التي تعود للقرن السادس عشر، في ساحة ديلا سينيوريا.

وقدرت المدينة الأضرار التي لحقت بالتمثال بحوالي 5000 يورو (5400 دولار).

ويزيّن النافورة تمثال لإله البحر الروماني نبتون يقف فوق عربة على شكل صدفة تجرها الخيول.

وورد في بيان المدينة أنّ السائح الذي لم يُكشف اسمه، تسلّق حاجزًا وقائيًا حول النصب التذكاري في الساعات الأولى من يوم الإثنين، ووقف أمام التمثال بينما التقط صديقان له صورًا، وبقيا على الجانب الآخر من الحاجز، وذلك نقلاً عن ضباط الشرطة الذين شهدوا الحدث من خلال كاميرات المراقبة.

Credit: Florence Mayor Dario Nardella via X

وجاء في البيان: "وفقًا لمطالعة المحققين، تسلق سائح وصديقان آخران له سياج نافورة نبتون وذهبوا إلى حافة المسبح في ساحة ديلا سينيوريا، بعد الساعة الواحدة من صباح اليوم".

وتابع البيان: "قفز السائح بعد ذلك على ساق الحصان، ووصل إلى قاعدة العربة، وبعدما التقط صديقاه بعض الصور، نزل إلى الأسفل. وخلال هبوطه وضع قدمه مجدّدًا على الحافر ما أدى إلى إتلافه". وأضاف البيان أنه بمجرد انطلاق الإنذار، تمكن الشاب بالفعل من الفرار مع الشخصين الآخرين.

وستوجه تهمة للسائح بموجب قانون العقوبات بالمدينة الذي يحظر "تدمير أو تشتيت أو تدهور أو تشويه أو تلويث الأصول الثقافية أو المناظر الطبيعية أو الاستخدام غير المشروع لها".

وفي حال إدانته، قد يتم تغريم السائح ومنعه من دخول المدينة.

وسبق أن تعرض التمثال للتلف في عام 2005، عندما تسلّقه شخص ما وكسر يد نبتون. ودفع هذا السلطات إلى تركيب كاميرات المراقبة.

وفي أغسطس/آب، اتُهم سيّاح ألمان برسم شعارات كرة القدم على جدار ممر فاساري التاريخي القريب.

وشيد نافورة نبتون كوزيمو الأول دي ميديشي، دوق فلورنسا، في عام 1559، بمناسبة زواج ابنه فرانشيسكو ودوقة النمسا الكبرى جوانا.