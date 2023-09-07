خالية من ضجيج السيارات..هذه الجزيرة في اليونان ملاذ الباحثين عن الهدوء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، لا تختلف هذه الجزيرة اليونانية عن جاراتها، إذ مثل غيرها من الجزر في بحر إيجه، تتميز بشوارعها البيضاء، والهواء المعطر برائحة الياسمين، ومناظرها الخلابة التي تنعكس على المياه الزرقاء المتلألئة من حولها.

مع ذلك، تتميز جزيرة هيدرا عن غيرها بوسيلة النقل المفضلة لديها.

وبدلا من ضجيج أبواق السيرات، اعتنق السكان المحليون في الجزيرة الصوت الإيقاعي لحوافر الخيول.

وهنا لا يغيب مشهد السيارات فحسب، بل إنه محظور عن عمد، إذ نصت التشريعات المحلية على حظر المركبات الآلية (باستثناء شاحنات الإطفاء، والنفايات، وسيارات الإسعاف).

وبدلاً من ذلك، يتنقل سكان الجزيرة اليونانية البالغ عددهم حوالي 2،500 نسمة على ظهر البغال، والحمير، والأمهار.

وعند النزول من العبارة إلى ميناء هيدرا، أي في قلب الجزيرة، تستقبل الزوار أمهار تشق طريقها برشاقة عبر الشوارع المرصوفة بالحصى، لتمنحهم لمحة عن إيقاع الحياة في الجزيرة .

وأثناء تجولك عبر ممرات الجزيرة الجذابة، من الشائع أن ترى السكان المحليين يمارسون أشغالهم اليومية، برفقة هذه الخيول الصغيرة المحبوبة.

ومن قرية كامينيا الهادئة، الواقعة على الساحل الجنوبي والمزينة بمنازل حجرية تقليدية، إلى قرية ماندراكي على الشواطئ الغربية للجزيرة، والتي تشتهر بمياهها النقية وهالة الاسترخاء، تتشابك الجزيرة مع وجودهم.

تقول هارييت جارمان، مالكة شركة "Harriet's Hydra Horses" لرحلات الخيول إن "هيدرا هي جزيرة تعيدك حقًا إلى الزمن الماضي".

تقول هارييت جارمان، إحدى السكان المحليين: "إن هيدرا جزيرة تعيدك حقًا إلى الماضي". Credit: Courtesy Harriet Jarman

وتضيف: "جميع وسائل النقل على هذه الجزيرة تتمثل في امتطاء الخيول أو البغال. ونظرًا لعدم وجود سيارات، أصبحت الحياة أكثر هدوءًا بعض الشيء للجميع".

وبدأت علاقة جارمان مع جزيرة هيدرا منذ 24 عامًا، عندما زارتها برفقة والدتها لقضاء إجازة، ما أدى إلى قرار غير حياتها، بأن جعلت هيدرا موطنها الدائم.

وبعد عقد من الزمن، خلال الأزمة الاقتصادية في اليونان، واجهت جارمان ضغوطًا لبيع حصانها العزيز، كلوي.

عاقدة العزم على إبقاء رفيقها المحبوب، قررت جارمان إنشاء مشروعها التجاري الخاص برحلات الخيول، وهو مشروع لم يدعم كلوي فحسب، بل سمح لها أيضًا بمشاركة حبها للمناظر الطبيعية في الجزيرة.

ولعل قرار تبني وسائل النقل التقليدية، والمعروفة باسم "كايكيس"، يعود إلى تراث الجزيرة الغني والتزامها بالحياة المستدامة.

خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ازدهرت هيدرا كمركز بحري صاخب. ولكن مع حلول القرن العشرين، الذي جلب وسائل النقل الآلية إلى بقية أنحاء اليونان، كانت شوارع الجزيرة الضيقة والمنحدرة غير ملائمة للقيادة.

ولذلك تمسك السكان بوسائل النقل التي تعتمد على الخيول، والتي يمكنها اجتياز المناظر الطبيعية الوعرة بكفاءة أكبر.

الحمير تعد وسيلة نقل شائعة على جزيرة هيدرا Credit: Anton Petrus/Moment RF/Getty Images

ومع مرور الوقت، أصبح هذا الاعتماد على الخيول متأصلًا في ثقافة الجزيرة وأسلوب حياتها.

أصبحت الحمير والبغال جزءًا لا يتجزأ من هوية الجزيرة، وكانت تُستخدم لنقل البضائع ومواد البناء وحتى الأشخاص في جميع أنحاء الجزيرة - وهو تقليد لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا.

وتضيف جارمان: "الجميع هنا يعتمدون عليها (الخيول). إنها بمثابة سياراتنا، إذ تحمل على ظهورها كل شيء من مواد البناء والأثاث إلى الأمتعة وأكياس التسوّق".

وقد ساهم غياب السيارات في تحقيق الهدوء الذي لا يمكن إنكاره على الجزيرة، ما استقطب المبدعين من كل أنحاء العالم، بما في ذلك الممثلة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين، التي وقعت في حب هيدرا أثناء تصويرها فيلم "Boy on a Dolphin"، في عام 1957.

من جهتها، تقول إيلينا فوتسي، مصممة المجوهرات وأحد سكان هيدرا الأصليين: "تقدم هيدرا ألوانًا رائعة وإضاءة جميلة وأجواء فريدة ألهمت الكثير من الناس".

وتستمد فوتسي الإلهام من تراثها اليوناني بالإضافة إلى الطبيعة والهندسة، وتتميز أعمالها بمزيج بين الحرف اليدوية التقليدية والجماليات الحديثة.

ورغم أنها ولدت في أثينا، تقول فوتسي إنها أمضت الصيف والعطلات على هيدرا لزيارة والدها. وتؤكد أن غياب السيارات يجعلها مكانًا سحريًا للعمل، وقد ألهمتها تصميماتها منذ بداية حياتها المهنية.

وتتابع: "لقد ألهمتني الشمس، والصخور، وأنماط الأمواج. كان لجمال طبيعة الجزيرة وتفردها تأثيرًا كبيرًا على إبداعي".

تستمد مصممة المجوهرات وهي من سكان هيدرا، إيلينا فوتسي، الإلهام من الجمال الطبيعي للمنطقة Credit: Nikolaos-Panagiotis Kiafas

وقد جذب سحر الجزيرة المميز العديد من الرسامين بالإضافة إلى المؤلف هنري ميلر إلى شواطئها، حيث وجد كل منهم الإلهام وسط مناظرها الطبيعية الهادئة.

وتضيف فوتسي: "هيدرا جنة على الأرض، إنها مكان ساحر للعمل، وأنا ممتنة أن أتمكن من المجيء إلى هنا كفنانة، كما فعل كثيرون قبلي، وسيستمرون في القيام بذلك"