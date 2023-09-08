ديناصور يشبه الطيور في الصين..ما قصة هذا الكائن العجيب المكتشف حديثًا؟

تصوّر فني لما قد يبدو عليه ديناصور فوجيانفيناتور المدهش، المكتشف حديثًا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتُشفت أحفورة لديناصور صغير يشبه الطيور ويتمتع بأرجل طولها مثير للدهشة، في الصين.

ويُحتمل أن يكون هذا الكائن عاش خلال العصر الجوراسي المتأخر، أي قبل ما يتراوح بين 148 مليون و150 مليون سنة، في المنطقة التي تُعرف بمقاطعة فوجيان، في جنوب شرق الصين، راهنًا.

وأُطلق على هذا الحيوان اسم "Fuijianvenator prodigiosus" الذي يعني باللاتينية "الصياد الغريب من فوجيان"، وكانت ساقاه تمتدان إلى حد كبير، وكان طولهما ضعف طول فخذيه، فيما العكس هو الصحيح لدى غالبية الديناصورات.

وقال مين وانغ، المؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت في مجلة "Journal Nature" الأربعاء، إن الأحفورة التي تزن حوالي 1.4 رطل (641 غرامًا) وحجم طائر الدراج، مهمة لأنها تسد فجوة في السجل الأحفوري قريبة من أصل الطيور.

تمايزت الطيور عن الديناصورات ثنائية الأرجل (المجموعة التي ينتمي إليها تي ريكس) خلال العصر الجوراسي، لكن معرفة تاريخها التطوري المبكر يعوقه النقص النسبي في الأحفوريات من تلك الحقبة.

وأوضح وانغ، الأستاذ في معهد علم الأحفوريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في بكين أن "فوجيانفينيتور، نظرا لشكله الهيكلي الفريد، يلقي ضوءا جديدا على التطور المورفولوجي.. في المرحلة التطورية الأولى للطيور".

فريق من الباحثين من معهد علم الأحفوريات الفقارية وعلم الإنسان القديم، ومعهد فوجيان للمسح الجيولوجي، في الموقع الذي اكتشف فيه فوجيانفيناتور المدهش. Credit: Min Wang

وجاء في الدراسة، أنه ضمن فئة الحيوانات الحديثة، يرتبط الجزء السفلي من الساق الممدودة بالأنواع التي يمكنها الجري بسرعة، ما يشي بأن فوجيانفيناتور ربما كان عداءًا عالي السرعة، وفقًا للدراسة.

رغم ذلك، في الطيور، هذه سمة نقع عليها أيضًا لدى الطيور الخواضة مثل طيور اللقلق والرافعات، ما يرجح إمكانية عيش فوجيانفيناتور في بيئة مائية مستنقعية.

تم العثور على الأحفورة مع أحفوريات تعود لحيوانات مائية وشبه مائية أخرى، ضمنًا السلاحف والأسماك ذات الزعانف، ما يشير إلى أنها ربما كانت عالقة في المستنقعات.

ولفتت الدراسة إلى أنّ ديناصورات أخرى معروفة شبيهة بالطيور عاشت في الأشجار وكانت ذات طبيعة جوية أكثر.

وقال وانغ إنه رغم عدم وجود ريش محفوظ في الأحفورة، فيُحتمل جدًا أن فوجيانفينيتور كان لديه هذا الريش لأن أقرب أقربائه في شجرة عائلة الديناصورات كان لديه ريش. وأضاف أنه لا يمكن التحديد من خلال الأحفورة إذا كان الديناصور الشبيه بالطيور يستطيع الطيران أم لا.