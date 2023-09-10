في إيطاليا.. تخطط هذه الوجهة الساخنة لحظر مساكن "Airbnb" الجديدة

موجة الحر تواصل اجتياح أوروبا وقلق من تأثيرها على السياح في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استمرار الضغوط التي تجلبها السياحة المفرطة على أوروبا، وتزايد أعداد مساكن الإيجارات قصيرة الأجل لاستيعاب الزوار، تلاحظ المدن في جميع أنحاء القارة وبشكلٍ متزايد أنّ السكان يتعرضون للضغوط. الآن، تتّخذ إحدى أكبر الوجهات السياحيّة في أوروبا بعض الإجراءات.

وأعلنت مدينة فلورنسا عن خططها لحظر الإيجارات الجديدة قصيرة الأجل، مثل "Airbnbs".

وسيعمل التشريع الجديد، الذي سيتم التصويت عليه، الأربعاء المقبل، ويُتوقَّع تطبيقه بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، على حظر تسجيل أي عقارات أخرى في المركز التاريخي للمدينة كمساكن للإيجارات قصيرة الأجل.

وفي بيان تمت مشاركته مع CNN، أفاد عمدة فلورنسا، داريو نارديلا، أنّ التشريع "المهم للغاية" يهدف لمعالجة "حالة طارئة من انعدام القيود".

وتُشير الأرقام الصادرة عن مجلس المدينة إلى أنّ 75% من الإيجارات قصيرة الأجل في فلورنسا تتركز في 5% فقط من أراضي البلدية، أي وسط المدينة، ومهد عصر النهضة، وأحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

ويهدف التشريع إلى التعامل مع هذه النسبة.

وفي حال الموافقة عليه، سيحظر التشريع تسجيل أي إيجارات جديدة قصيرة الأجل وسط المدينة.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي محاولة لتحفيز العقود السكنية، سيتم إعفاء أي مالك يحول شقة "Airbnb" الخاصة به إلى مساحة إيجار سكني طويل الأجل من الضرائب العقارية على المبنى لـ3 أعوام.

وأكّد نارديلا: "لا يمكننا أن نشاهد تحوّل مركزنا التاريخي، ولا يمكننا التكيّف مع جميع مشاكل المواطنين غير القادرين على العثور على شقة للإيجار".

ولكن ليس الجميع سعداء.

وتساءل عضو مجلس حركة "Five Star" السياسية، لورينزو ماسي، "عمّا سيحدث لأولئك الذين لا يستأجرون (العقارات) بطريقة رياديّة، ولكن يستأجرون على سبيل المثال، غرفة في المنزل الذي يعيشون فيه، لتعويض التكاليف في الكثير من الحالات".

تزايد المعارضة تجاه مساكن "Airbnb"

وتُعد فلورنسا أحدث وجهة تحاول وقف تزايد مساكن "Airbnb".

وطبّقت مدينة نيويورك ما اعتبرته الشركة "حظرًا فعليًا" على الإيجارات قصيرة الأجل. ولا يمكن تسجيل العقارات للإيجارات لمدة تقل عن 30 يومًا إلا إذا كان المضيف يعيش في العقار في الوقت ذاته مع الضيوف، ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من اثنين.

كما وضعت البرتغال قوانين إسكان جديدة هذا الصيف، مما ألقى بظلال من عدم اليقين على الإيجارات قصيرة الأجل.

وفي أمستردام، يمكن للمالكين تأجير العقارات لمدة أقصاها 30 يومًا في السنة التقويمية، ولأربعة ضيوف في المرة الواحدة كحدٍ أقصى.

أمّا في برلين، فيمكن استئجار عقارات بأكملها لفترة قصيرة تبلغ أقصاها 90 يومًا في السنة.