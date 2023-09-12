بطاقات الصعود الورقية للطائرات..هكذا تغير شكلها على مرّ العقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تُشكّل تذاكر الصّعود على متن الطائرة ذكرى عزيزة لرحلةٍ جويّة، وحباة جديدة بالنسبة لشخصٍ ما خارج موطنه، أو حتّى تذكارًا من رحلة عائليّة.

بالنّسبة للعديد من المسافرين، تُعد تذاكر الصعود الورقيّة إلى الطائرة التي تقدّمها شركات الطيران أكثر من مجرّد مجموعة من التوجيهات التي تساعدك في الوصول إلى مقعد الطائرة بالوقت المحدّد.

وأعلنت شركة طيران الإمارات في وقتٍ سابق من هذا العام أنّها ستتخلّص من تذاكر الصعود الورقيّة لبعض عملائها، ما أثار التساؤل حول ما إذا كانت ستقوم شركات الطيران الأخرى بالأمر ذاته.

شاهد كيف تغيّرت تذاكر الصعود الورقية للطائرات على مرّ العقود في الإنفوغراف أعلاه: