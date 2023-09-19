رصد دب في "عالم ديزني" بأمريكا.. كيف انتهى الموقف؟

اقتحم المشهد رجل بأذني فأر وانتزع الخاتم..شاهد طلب زواج في "ديزني لاند" يتحول إلى موقف محرج

لقد عاد السحر.. لكن بأي ثمن؟ عالم ديزني تعيد فتح أبوابها في خضم ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُلقي القبض على دّب أدّى إلى إغلاق "المملكة السحرية" في عالم "والت ديزني" بشكلٍ جزئي الإثنين، من دون وقوع أي حوادث، ويجرى نقله الآن، وفقًا لبيان صحفي صادر عن لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية (FWC).

وأفادت اللجنة: "في غالبية الحالات، من الأفضل منح الدببة مساحة للتحرك بمفردها، ولكن في ظل هذا الوضع، أسر الموظفون الحيوان، وهم ينقلون الدب خارج الحديقة إلى منطقة داخل غابة أوكالا الوطنية".

وأضافت اللجنة أنّ الحيوان كان عبارة عن أنثى دب بالغة.

وأُغلِقَت حوالي عشر مناطق جذب الإثنين، في الوقت الذي كانت فيه السلطات تحاول تحديد موقع الدب في "المملكة السحرية"، وفقًا لما ذكره تطبيق "My Disney Experience".

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت عمليات الإغلاق، أو عددها، ترتبط برؤية الدب.

وتواصلت CNN مع شركة "ديزني" للحصول على المزيد من التفاصيل حول عمليات إغلاق محددة، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

مشهد لأفراد من لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية عند نقل الدب. Credit: WESH

وأفادت "ديزني" في بيانٍ سابق: "نحن نعمل مع لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، واتخذنا قرارًا بإعادة فتح فرونتيرلاند، وليبرتي سكوير، وأدفنتشر لاند، في حديقة المملكة السحرية".

وتُظهر الصور الجوية التي التقطتها شركة "WESH " المتعاونة مع CNN، أنّه تم أسر أنثى الدب في منطقة مُشجّرة بالقرب من تجربة "إنّه عالم صغير" في المملكة السحرية.

ويُظهر الفيديو فريقًا يحمل الدب بعيدًا عن المنطقة.

ويشمل المنتجع 3 حدائق رئيسية أخرى، وهي "EPCOT"، و"Hollywood Studios"، و"Animal Kingdom".