دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في قانون الغاب، هناك حقيقة واحدة وثابتة، ومفادها أن البقاء للأقوى. وتمتلئ الطبيعة بالعديد من المشاهد التي تعكس هذا الواقع القاس.

وفي مشهد مؤلم، رصد مصور الحياة البرية، ميغيل بيريز، لحظة عناق لا تُشبه غيرها، إذ أنها لأفعى تعتصر طائرًا مهاجرا، ثم تبتلعه كاملا في النهاية.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يروي بيريز تفاصيل المشهد الذي صادفه في غابة مانغروف دمرها الإعصار على ساحل الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان.

Credit: Mike Diaz Photography

واعتاد بيريز على زيارة الموقع كل أسبوع تقريبًا لتوثيق الحياة البرية الشاسعة التي تستوطن المحمية، مثل طيور النحام (الفلامنكو)، والطيور الطنانة، والبلشون، والتماسيح.

ويقول: "أحاول في نهاية كل أسبوع أن أخصص يومًا أو اثنين لتصوير الطبيعة هناك مع شروق الشمس".

Credit: Mike Diaz Photography

وفي ذلك الصباح، كان بيريز يسير في طريقه متوجهًا نحو موقع محدد لالتقاط بعض الصور لشروق الشمس، عندما سمع صوتًا غريبًا.

وعلى الفور، بدأ بيريز بالبحث عن مصدر الصوت بين الأغصان العالية، حتى وجد المشهد يتكشّف أمامه.

كان بيريز في جولة لتصوير الطبيعة في غابة مانغروف عندما صادف المشهد Credit: Mike Diaz Photography

ويتذكر بيريز: "كانت الشمس قد أشرقت، لذلك اضطررت إلى الانتظار بضع دقائق لاستيعاب المشهد حتى أتمكن من التقاط الصور ومقاطع الفيديو الأولى".

أما عن العنوان الذي أطلقه بيريز على لقطته، فهو "عناق الموت"، إذ يشرح المصور أن هذا هو الأسلوب الذي تتبعه أفعى البواء العاصرة لقتل فريستها، إذ تقتل من خلال الانقباض وشدّ جسمها الملتفّ حول ضحاياها حتى يعجرزون عن التنفس.

Credit: Mike Diaz Photography

ورغم قساوة المشهد، إلا أن بيريز يشعر بأنه محظوظ للغاية لتمكنه من رصده، إذ أنّه بمثابة مثال آخر على مدى تكامل الطبيعة.

ويشير بيريز إلى أن هجرة الطيور قد بدأت للتو في هذه المنطقة من العالم، ما يعني أن أنواع الطيور التي تتخذ من شبه جزيرة يوكاتان مكانًا للاستراحة معرضة لخطر هذه الأنواع من المفترسات.

وانتشر مقطع الفيديو القصير الذي شاركه بيريز عبر حسابه على "انستغرام" على نطاق واسع، إذ حصل على أكثر من 20 مليون مشاهدة.