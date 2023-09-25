"جبل جليدي" يتوسط صحراء السعودية.. ما حقيقته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بحلّته المميزة ناصعة البياض، قد تحسب للوهلة الأولى أن هذه الصور تعود إلى جبل جليدي وسط الصحراء السعودية، فما حقيقته؟

ويلّقب هذا الجبل، الذي يُعرف باسم "الصايرة البيضاء"، بـ"الجيل الجليدي" نظرا لهيئته الفريدة من نوعها بين الجبال المحيطة به، إذ يكتسي باللون الأبيض المطرز ببعض الأحجار الملونة.

وثق المصور السعودي سيّاف دشن جبل الصايرة البيضاء عدة مرات. وفي هذه الصورة التقط صورة للجبل الذي يلفه قوس فزح في مشهد حالم Credit: Sayaf Dashen

ويقع جبل "الصايرة البيضاء" في محافظة بيشة بجنوب السعودية.

ومن خلال مجموعة مذهلة من الصور، يسلط مصور سعودي الضوء على هذا المعلم المتفرد بمشاهد مختلفة ومن زوايا متعددة.

Credit: Sayaf Dashen

ويوضح المصور السعودي سيّاف دَشِن، لموقع CNN بالعربية، أنه أراد إبراز جمالية هذا المعلم لشكله الفريد بين الجبال المحيطة، إذ أنه يكتسي اللون الأبيض من حجارة المرو، وتحيط به جبال سوداء وحمراء اللون.

Credit: Sayaf Dashen

ويشير دشن إلى أن جبل الصايرة البيضاء يُعد من أهم المعالم في محافظة بيشة، وهي مسقط رأسه، حسبما ذكره.

صواعق البرق تنير سماء محافظة بيشة إلى جانب جبل الصايرة البيضاء في مشهد ملحمي Credit: Sayaf Dashen

ويصف دشن مشهد الجبل الذي وثقه عدة مرات بأنه يفوق الخيال، ورغم مشاهدته عدة مرات، إلا أن المصور السعودي لا يمل من إمتاع بصره بالجبل الفريد من نوعه سواء من ناحية الشكل أو اللون.

Credit: Sayaf Dashen

وحرص دشن على إبراز الجبل من جميع الزوايا، إذ يشير إلى أن كل اتجاه يُظهر الجبل بشكل مختلف كليا.

ونالت مجموعة الصور التي وثقها دشن انتشارا واسع النطاق على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام"، إذ أن لون الجبل الثلجي أثار الإعجاب والحيرة عن ماهية هذا اللون الذي يكتسيه الجبل.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن "جبل الصايرة من الجبال الرسوبية الطبقية المشار إليها في القرآن بالجُدد البيض، وتُصنف أيضاً على أنها صخور حامضية وفوق الحامضية".

وينصح دشن كل من يمر بهذا الجبل، وخاصة قاصدي جنوب السعودية وهم على طريق الرين أن يتوقفوا "للاستمتاع بمشاهدته والتأمل في إبداع صنع الله وفي حجارته التي تتكون من أحجار المرو التي تحتوي على معدن الكوارتز المستخدم في صناعة الزجاج".